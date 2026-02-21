قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق
لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج
عبد العزيز عبد الشافي : الخطيب أخويا وأمي كانت دايما تدعي لنا
قوات الإحتلال تصادر أراضٍ زراعية وتسرق مواشي وتطلق النار على المدنيين في سوريا
سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول
الرئاسة: تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة
مفترشًا الأرض.. الشيخ حسن عبد النبي يراجع فيديوهات مسابقة دولة التلاوة.. صور
الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل
الصومال تعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية
موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخارجية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
ثالث أيام رمضان.. أسعار الذهب الآن في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خلقوا من نور .. سؤال مفاجئ من طفل لإمام مسجد السيدة زينب عن الملائكة

طفل يسأل غمام مسجد السيدة زينب
طفل يسأل غمام مسجد السيدة زينب
هاني حسين

أثار سؤال طفل موجَّه إلى إمام مسجد السيدة زينب حالة من التفاعل، بعدما قال: "طالما الملائكة مخلوقة من النور.. ليه مش بينوروا الأوضة؟"، ليرد الشيخ أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب المسجد، موضحًا المفهوم الصحيح للإيمان بالملائكة.

وأوضح الشيخ أحمد عصام فرحات خلال حديثه في برنامج "اقرأ وربك الأكرم" المذاع على قناة صدى البلد، أن الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان، وأنهم من عالم الغيب، قائلاً: "احنا ما شفناش الملائكة.. في حد فيكم شاف الملائكة قبل كده؟ يبقى دي من عالم الغيب"، مستشهدًا بقوله تعالى في مطلع سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب، مؤكدًا أن المؤمن يصدق ما أخبر الله به حتى وإن لم يره.

وأضاف أن القرآن الكريم أكد هذا المعنى في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلٌ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا، موضحًا أن المسلم يقول سمعنا وأطعنا لأن الله سبحانه وتعالى "ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا".

وأشار إلى أن عدد الملائكة لا يعلمه إلا الله، مستشهدًا بقوله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، لافتًا إلى أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتعبون ولا يتزوجون ولا يكون لهم أولاد، ولهم وظائف ومهام متعددة.

وأكد أن الملائكة يمكن أن تتشكل في صور مختلفة بإذن الله، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سيدنا جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية، كما جاءه في صورة رجل حسن المظهر والثياب في الحديث المعروف الذي سأل فيه عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم قال النبي للصحابة: "هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم".

وشبّه الشيخ إمكانية تشكل الملائكة بتغير حالات الماء، قائلاً: "زي المية كده اللي بنشربها ممكن تتحول لتلج تكون حاجة جمدة وممكن تكون سائل"، موضحًا أن ذلك من قدرة الله تعالى، كما حدث مع السيدة مريم عليها السلام عندما تمثل لها الملك في صورة بشر.

طفل الملائكة السيدة زينب مسجد السيدة زينب اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

دعاء الصائم عند الإفطار

دعاء الصائم عند الإفطار .. ردد أفضل أدعية النبي المستجابة

فضل صلاة الجماعة

حكم رجوع المسبوق لسجود السهو بعد سلام الإمام.. عطية لاشين يجيب

الشيخ أحمد عصام فرحات

الملائكة مخلوقة من نار فلماذا لا يضيئون الغرفة؟ أحمد عصام فرحات يجيب

بالصور

تنقل الجراثيم إلى طعامك.. أخطاء شائعة نرتكبها عند غسيل الصحون

اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ميكروبات
ميكروبات
ميكروبات

من 60–90 دقيقة.. الوقت الأمثل لشرب القهوة بعد الإفطار في رمضان

تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار

ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة في أبو كبير

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

المزيد