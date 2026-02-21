قبل خلق الإنسان.. من هم المخلوقات التي سكنت الأرض؟

أكد الشيخ أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، أن وجود المخلوقات سبق خلق الإنسان، موضحًا أن من بينها مخلوقات طيبة لا تؤذي أحدًا، وأخرى شريرة كانت تفسد في الأرض.

وأوضح الشيخ أحمد عصام فرحات خلال حديثه في برنامج "اقرأ وربك الأكرم" المذاع على قناة صدى البلد، أن من المخلوقات التي أفسدت في الأرض هي الجن، بينما كانت الملائكة من المخلوقات الطيبة التي لا تؤذي أحدًا، بل تسبح بحمد الله وتنفذ أوامره سبحانه وتعالى.

وأضاف أن الملائكة، رغم أنها لم تُخلق من طين مثل البشر، فإنها امتثلت لأمر الله تعالى وسجدت لسيدنا آدم عليه السلام سجود تشريف وتكريم، مشيرًا إلى أن الإيمان بالملائكة يُعد الركن الثاني من أركان الإيمان بعد الإيمان بالله، ضمن أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر.

وأكد إمام وخطيب مسجد السيدة زينب أن القرآن الكريم ذكر الملائكة في 88 موضعًا، ما يدل على مكانتهم وأهميتهم في العقيدة الإسلامية، لافتًا إلى أن الملائكة تحرس الإنسان وتحفظه وتحميه بأمر الله تعالى.



