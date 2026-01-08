قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

محامي شقيق سارة خليفة يطالب بالبراءة في تصنيع المخدرات.. والقاضي يرد: معاكم لمطلع الفجر

رامي المهدي

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بتصنيع المواد المخدرة على رأسهم المنتجة سارة خليفة.

طلب محامي شقيق سارة خليفة ببراءة موكله من تلك الاتهام المسندة له في القضية، حين رد قاضي المحكمة": انا معاكم هنا لمطلع الفجر".

ودفع محامي شقيق سارة خليفة ببطلان التحريات، وتناقض أقوال مجري التحريات، وبطلان أمر الإحالة وفقا لما هو ثابت بالتقارير الطبية.

وتمسك، الدفاع بما جاء بشهادة الأطباء الشرعيين والمحللين الكميائيين الذين قرروا بشهادتهم أمام الهيئة المقررة أن تلك المواد التخليقية تظهر أرواح نفاذة يصعب على الشخص العادي تحملها، كما تمسك بتقرير المساعدات الفنية.


وقال محامي أحد المتهمين أن شقيق سارة خليفة، أكد في التحقيقات أنه لا يعلم شيئ عن الواقعة، مضيفا، أن اعترافاته جاءت على لسانه كالآتي:" انا في يوم الواقعة تم القبض عليه من داخل شقتي، ولم اطلع على إذن التفتيش أو قرار ضبط وإحضار.

وأضاف المحامي، أن دفع إذن التفتيش يعد أساسيا في القضية وقد يغير مجريات الواقعة إلى البراءة لأن التحريات جاءت غير جديه في تلك القضية.

وفند، دفاع أحد المتهمين في القضية، أن التحريات اثبتت ان المتهم الأول يقوم بالاتجار في المخدرات والمتهم الثاني والثالث يقوما بالترويج، مشيرا أن مجري التحريات، أكد أن المتهمين يقومون بتلك الجريمة من فترة زمنيه طويله.

وعقب دفاع أحد المتهمين على أقوال مجري التحريات لماذا لم يتم القبض عليهم منذ زمن.

وأكد الدفاع، أن مجري التحريات لم يتأكد في تحرياته كيف يتم دخول المخدرات إلى مصر، مضيفا أن ذلك يُعد تقصيرًا في التحريات، ولذلك اطلب براءة موكلي من الاتهام المنسوب إليه.

سارة خليفة محكمة جنايات القاهرة المواد المخدرة تصنيع المواد المخدرة

