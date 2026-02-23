برلماني: دعم القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار الطريق لتحقيق رؤية مصر 2030

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ ، أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من السياسات والبرامج الإصلاحية خلال الفترة المقبلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز معدلات النمو، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة حياة المواطنين.



وطالب" سمير " في تصريح خاص لـ" صدى البلد" بضرورة التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، بما يضمن توجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية لتحقيق رؤية مصر 2030.



جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لاستعراض رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وخطة عملها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلعب دورًا محوريًا في ملفات عمل المجموعة الاقتصادية، وفي صياغة التوجه الاقتصادي للدولة المصرية بوجه عام.

وقال مدبولي إن الفترة الأخيرة شهدت جهودا مكثفة للانتهاء من صياغة رؤية الدولة لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث تم إعداد السردية الوطنية للتنمية الشاملة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.