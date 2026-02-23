مياه الشرب بالجيزة ترفع درجة الاستعداد تحسبًا للأمطار.. صور

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس محمد حفناوي، رفع درجة الاستعداد لسقوط الأمطار، ونشرت فرقها ومعداتها على المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة بالمحافظة.

وأشارت الشركة إلى بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية الذي توقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، مع امتدادها لاحقًا إلى محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال ووسط سيناء، الفيوم وبني سويف.

وأكدت الشركة جاهزية فرقها الكاملة لمواجهة مياه الأمطار، من خلال تطهير الشبكات والبالوعات، صيانة محطات الرفع، تجهيز الشفاطات والمعدات، ووضع بدالات وطلمبات غاطسة، مع متابعة مستمرة لضمان استمرار الخدمات وحماية المواطنين.



