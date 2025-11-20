قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

عطية لاشين يوضح معنى قوله تعالى “وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو”

د. عطية لاشين
د. عطية لاشين
عبد الرحمن محمد

فسر الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، قوله تعالى: "وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" موضحًا أن هذه الآية الكريمة ترسم قاعدة إيمانية عظيمة تتعلق بسنة الله في الكون وتعامل الإنسان مع أسباب الخير والضر.

وأوضح أن الضر قد يكون نتيجة طبيعية لمخالفة سنن الله أو الوقوع في أسباب تؤدي إليه، فإذا أصاب الإنسان ضر فلن يستطيع أحد من البشر رفعه عنه إلا إذا التزم بسنة الله في الأخذ بالأسباب الصحيحة وابتعد عن مسببات الأذى إن كانت معلومة، أو لجأ إلى الله بالدعاء والتوبة ليهديه إلى الطريق القويم إذا كانت هذه الأسباب خفية عليه.

وأشار إلى أن الخير بدوره ثمرة للسير وفق منهج الله تعالى، فإذا أراد الله لعبده خيرًا فلا يمكن لأي قوة أن تمنع عنه هذا الفضل، لأنه مرتبط بمشيئة الله العامة وسننه الجارية التي لا تتبدل ولا تتغير، مؤكداً أن فضل الله يصيب من عباده من يتبعون أسبابه ويسلكون طريق الطاعة والعمل الصالح.

وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر أن ختام الآية بقوله تعالى: "وهو الغفور الرحيم" يحمل رسالة أمل عظيمة، فالله يغفر لعباده ما مضى من تقصير متى صدقت توبتهم، ويرحمهم فيكفّر عنهم سيئاتهم بعودتهم إلى الطريق المستقيم والتزامهم بطاعته، فيجمع لهم بين المغفرة والرحمة والهداية.


الحكم الشرعي في لعب الشطرنج

وفي سياق آخر ورد سؤال إلى د. عطية لاشين أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون يقول السائل: ما الحكم الشرعي في لعب الشطرنج؟

وأجاب د. لاشين عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، موضحًا أن الإنسان مأمور بصرف وقته واستثماره فيما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه، لأنه مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا الوقت الذي وهبه له.

 واستشهد بقول الله تعالى: (فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين)، وقوله سبحانه: (وقفوهم إنهم مسؤولون)، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لن تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه...".

وأشار أستاذ الفقه المقارن إلى أن الإسلام حرص على حفظ الضروريات الخمس وهي الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض، وصيانتها من كل ما يفسدها أو يشغل الإنسان عن ذكر الله. 

 واستدل بقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)، موضحًا أن المقصود بالميسر هو القمار، كما فسره مجاهد وعطاء وابن عباس وغيرهم.

وأضاف أن كل ما يُلهي عن ذكر الله وعن الصلاة يدخل في حكم الميسر، حتى الألعاب التي شابهت النرد، مستشهدًا بحديث بريدة بن الحصيب الأسلمي الذي رواه الإمام مسلم: "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه".

وتابع د. لاشين أن عبد الله بن عمر وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عدّا الشطرنج من الميسر، ونص على تحريمه الأئمة مالك وأبو حنيفة وأحمد، لما فيه من لهو يشغل الإنسان عن العبادة وذكر الله، فضلًا عن أنه قد يسبب القطيعة والبغضاء بين الناس.

وأكد أن الآية الكريمة بينت الأضرار الاجتماعية والروحية للميسر، إذ يؤدي إلى قطع الصلات، وانتهاك الحرمات، وسفك الدماء، كما يورث قسوة القلب ويضعف صلة العبد بربه.

واختتم أستاذ الفقه المقارن فتواه قائلًا: إن لعب الشطرنج يظل محرمًا شرعًا، سواء كان على مال أو على مشروب أو من دون ذلك

