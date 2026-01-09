قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيسة فنزويلا: لسنا تابعين ولا خاضعين لأمريكا والولاء للرئيس مادورو

فرناس حفظي

أكدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريجيز، الخميس، أن فنزويلا "ليست خاضعة" للولايات المتحدة، وذلك بعد العملية الأمريكية التي أطاحت بسلفها نيكولاس مادورو في 3 يناير.

وقالت رودريغيز، خلال مراسم تكريمية لضحايا الهجوم على كراكاس: "نحن لسنا تابعين ولا خاضعين"، مشددة على "الولاء للرئيس نيكولاس مادورو الذي اختُطف". وأضافت: "هنا لم يستسلم أحد، كان هناك قتال... قتال من أجل هذا الوطن".


وأوضحت وزارة الداخلية الفنزويلية أن الهجوم الأمريكي أدى إلى مقتل 100 شخص على الأقل وإصابة عدد مماثل، بينهم الرئيس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، مشيرة إلى أن إصاباتهما طفيفة وأنهما يتعافيان.


ويشارك في التحقيقات والشهادات التي تكشف تفاصيل الهجوم ما لا يقل عن 150 طائرة أمريكية، بينما لا تزال الحكومة الفنزويلية تحكم قبضتها على مؤسسات الدولة، مؤكدين فشل محاولة الإطاحة بمادورو رغم التدخل الخارجي.

