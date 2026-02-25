وزير المالية أمام صناعة النواب الإثنين.. ملفات التنافسية وحوافز المستثمرين على طاولة النقاش

تستقبل لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، في جلسة مرتقبة يوم الاثنين المقبل. يهدف اللقاء إلى وضع "خارطة طريق" مالية تدعم المستثمرين وتخفض تكاليف الإنتاج، إيماناً من اللجنة بأن النهوض بالصناعة يتطلب تناغماً تاماً بين أدوات السياسة النقدية والمالية وحوافز التصنيع.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعاتها يوم الأحد عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بالتعليم الفني، والأصول غير المستغلة، ودعم الاستثمار والمناطق الصناعية؛ يتم مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة جيهان شاهين بشأن إغلاق ما يقرب من ٣٠ منشأة تعليمية تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وطلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي بشأن عدم استغلال مبنى مخازن "عمر أفندي" بشارع جزيرة بدران بحي روض الفرج بمحافظة القاهرة، وطلب إحاطة مقدم من النائب عمرو عويضة بشأن المغالاة في مقايسات توصيل المرافق (كهرباء، مياه، غاز طبيعي) للمصانع، مما أدى لتعطيل المستثمرين وتأخير التشغيل، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبد العليم داود بشأن تراجع معدلات التصدير، واختفاء دور مركز تحديث الصناعة، وإهمال المناطق الصناعية (كالمنطقة الصناعية بمطوبس بكفر الشيخ)، وارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، وعدم وضوح خطة الوزارة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.

وتأتي هذه التحركات والاجتماعات المكثفة في إطار المحور الرقابي لخطة عمل لجنة الصناعة بمجلس النواب، حيث تضع اللجنة على رأس أولوياتها متابعة أداء الجهات الحكومية وتذليل العقبات أمام المستثمرين. وتؤكد اللجنة التزامها الكامل بممارسة دورها الرقابي والتشريعي لضمان تنفيذ خطط الدولة في النهوض بالقطاع الصناعي، وإيجاد حلول واقعية للمشكلات التي تواجه المناطق الصناعية والشركات التابعة للدولة، بما يضمن حماية حقوق العاملين وتعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية.

