قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحيفة ألمانية: المتحف الكبير رمز لدور مصر المتنامي في الشرق الأوسط
مع الاحتفال العالمى بالمتحف الكبير.. الداخلية تنهى استعداداتها لتأمين ضبوف مصر | فيديو
حدثان تاريخيان في نفس اليوم.. الغندور يتحدث عن افتتاح المتحف المصري
عضو مشروع المومياوات المصري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل فحص مقتنيات “عنخ أمون”: العثور على طفلتي الملك محنطتين
رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير مثال بارز على الشراكة بين مصر واليابان
إصابة جديدة تضرب ليفربول.. ضربة في موسم صعب وآرني سلوت في مأزق
4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير
تعاون وثيق مرتقب بين مصر ولبنان | تفاصيل مهمة
بمناسبة احتفالات الهالوين.. أسرار علمية وراء مشاعر الرعب
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 1-11-2025
عودة محمد صلاح .. تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة أستون فيلا
معبد الأقصر يحتفل بالمتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عطية لاشين يرد على منكري عذاب القبر ونعيمه بالدليل من القرآن والسنة

الدليل من القرآن على عذاب القبر
الدليل من القرآن على عذاب القبر
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى د. عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، يقول فيه السائل: "ينكر البعض عذاب القبر ونعيمه فما حكم الشرع في ذلك؟"

وأجاب د. لاشين قائلاً: "عذاب القبر ونعيمه من الأمور الثابتة في الكتاب والسنة، ولا شك في وجوب الإيمان بها، إذ وردت آيات قرآنية وأحاديث صحيحة تدل على صحة ما جاء في هذا الشأن."

وأوضح د. لاشين: "إن علم التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الإلهيات التي تتعلق بأوصاف الله تعالى، والنبوات التي تخص الأنبياء، والسمعيات التي تتناول المسائل التي لا تُعلم إلا من خلال السماع من الشرع، ومنها عذاب القبر ونعيمه."

وأشار إلى أن عذاب القبر هو أمر ثابت في القرآن الكريم، فقال تعالى: "وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ  النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةِ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ" (غافر: 45-46)، وهي آية صريحة في إثبات عذاب القبر قبل يوم القيامة.

 كما ورد في قوله تعالى: "إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ"(الطور:47).

وفيما يخص السنة النبوية، أضاف د. لاشين أنه من الأحاديث التي تثبت عذاب القبر ما رواه الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: “إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة.”

 كما ورد في حديث آخر: "إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر."

وأكد د. لاشين على أن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه من المسائل التي تواترت فيها الأحاديث، وأن من أنكر ذلك فهو في خطر عظيم. 

كما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: "وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً."

وختم د. لاشين بتوضيح أن السؤال عن كيفية عذاب القبر ونعيمه ليس من اختصاص العقول البشرية، بل هي مسائل غيبية يجب الإيمان بها كما جاءت في الشرع، دون محاولة تفسير كيفية حدوثها.


 

عذاب القبر نعيم القبر عطية لاشين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

خالد الغندور

الغندور يعلن عن رحيل فيريرا و يكشف موعد الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

وسيم السيسي: المتحف المصري الكبير توثيق خالد لحضارة أقدم شعوب الأرض

جانب من الحلقة

خبير آثار: المتحف يعكس الحضارة المصرية العريقة العائدة إلى 7 آلاف سنة

المتحف المصري الكبير

هشام زعزوع: المتحف المصري الكبير سيجذب 8 ملايين سائح سنويًا

بالصور

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

فيديو

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد