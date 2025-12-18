وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يعتمدون مشروع مودة كتجربة رائدة لدعم الأسرة

اعتمد مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته الـ45 المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب مشروع الحفاظ على كيان الأسرة المصرية" مودة" كتجربة وطنية رائدة لدعم وتمكين الأسرة.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي مشروع "مودة" بتكليف من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويهدف البرنامج إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات بما يُساهِم في خفض معدلات الطلاق.

وعملت وزارة التضامن الاجتماعي على تحويل "مودة" من مجرد برنامج توعوي إلى مشروع وطني شامل يدمج التدريب، والتأهيل، وبناء القدرات الحياتية، لحماية كيان الأسرة المصرية، وتستهدف ترسيخ ثقافة الحوار، وتعزيز أسس التفاهم بين الأزواج، والحد من نسب الطلاق، كجزء من حماية النسيج الاجتماعي للوطن.

كما يعمل المشروع على تأهيل الأجيال الجديدة بمهارات التعامل مع تحديات الحياة الزوجية، وتحويل قيم التماسك الأسري إلى ممارسة يومية تحافظ على استقرار المجتمع.