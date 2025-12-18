قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية تكشف حقيقة سرقة حديد كوبرى بالقاهرة
القبض على رجل وسيدة يوزعان رشاوى فى محيط لجنة انتخابية بالسويس
موعد مباراة الأردن والمغرب.. اعرف القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب
رئيس الوزراء يُغادر إلى لبنان لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
رسميًا.. إقامة مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا في مارس
لتثبيت الحمل ومنع النزيف.. الدواء تسحب تشغيلة لأشهر الادوية من الصدليات
وصول جثمان نيفين مندور لأداء صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص
أخبار التكنولوجيا | مميزات أغلى هواتف أبل iPhone fold .. أحدث باوربنك في 2025.. مواصفات iQOO Z11 Turbo Pro
موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر.. وقائمة العطلات الرسمية كاملة
نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور
الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية .. وتؤكد: هوية الأمة وصمام أمانها الفكري
ضبط 8 من سماسرة الانتخابات في حملات أمنية مكبرة بشوارع الغربية
أخبار العالم

الأمم المتحدة: الميليشيات السودانية قتـ.لت ألف شخص في مخيم زمزم

الأمم المتحدة: الميليشيات السودانية قتلت نحو ألف شخص في مخيم زمزم خلال 3 أيام
ملك ريان

قالت الأمم المتحدة إن ميليشيات سودانية ارتكبت مجزرة مروعة داخل مخيم زمزم للنازحين في إقليم دارفور، أسفرت عن مقتل نحو ألف شخص خلال ثلاثة أيام فقط، في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ اندلاع الصراع في السودان. وأوضحت المنظمة أن الهجوم استهدف مدنيين عزلًا، بينهم نساء وأطفال، وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة يعيشها سكان المخيم.

وبحسب التقارير الأممية، فإن الهجمات شملت عمليات قتل واسعة النطاق، وإحراق منازل وخيام، ونهب ممتلكات النازحين، ما أدى إلى موجات نزوح جديدة داخل الإقليم، في وقت يعاني فيه المخيم من نقص حاد في الغذاء والمياه والرعاية الصحية. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن حجم الخسائر البشرية لا يزال مرشحًا للارتفاع، في ظل صعوبة الوصول الإنساني واستمرار الاشتباكات.
 

وحذرت المنظمة الدولية من أن الأوضاع في دارفور تقترب من الانهيار الكامل، مطالبة جميع الأطراف بوقف فوري للعنف، وضمان حماية المدنيين، واحترام القانون الدولي الإنساني. كما دعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتأمين ممرات آمنة لإيصال المساعدات، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.
 

وأكدت الأمم المتحدة أن استمرار استهداف مخيمات النازحين يمثل جريمة خطيرة، ويضاعف من معاناة مئات الآلاف من السودانيين الذين فروا من القتال بحثًا عن الأمان، محذرة من كارثة إنسانية أوسع إذا لم يتم التدخل بشكل عاجل وحاسم.
 

