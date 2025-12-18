انطلاق ورش أيادي مصر المجانية بمكتبة مصر العامة في دمياط

انطلقت ورش "أيادي مصر" المجانية بمكتبة مصر العامة بدمياط.

وتأتي هذه الورش في إطار جهود وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة دمياط، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، حيث تستهدف تنمية المهارات الحرفية، فضلاً عن تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، بما يسهم في فتح آفاق تسويقية جديدة للمنتجات المحلية.

كما تتضمن الورش تدريبات عملية متخصصة في مجالات الكروشيه وصناعة الشنط اليدوية، وذلك بهدف تأهيل المشاركين لسوق العمل وتشجيعهم على العمل الحر.

وفي هذا السياق، أكد القائمون على هذه الورش أن المشاركة مجانية بالكامل،بالإضافة إلي كونها متاحة للشباب والسيدات والفتيات، و ذلك تأكيداً على مبدأ إتاحة الفرص المتكافئة اقتصادياً .

و الجدير بالذكر أن التدريبات ستقام اليوم يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهرا، بمكتبة مصر العامة بدمياط، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجهات المعنية لنشر ثقافة العمل الحر، والحفاظ على التراث الحرفي، ودعم الاقتصاد المحلي بالمحافظة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، والمهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ ،و بإشراف الأستاذة مروة نبيل المنسق العام لمبادرة “ أيادي مصر ” في إطار توجهات الدولة لدعم الحرف اليدوية وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا.