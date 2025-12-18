قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية إيران: طهران وموسكو تعززان التعاون لمواجهة العقوبات الغربية
رسميًا | تحديد موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما
الداخلية تكشف حقيقة سرقة حديد كوبرى بالقاهرة
القبض على رجل وسيدة يوزعان رشاوى فى محيط لجنة انتخابية بالسويس
موعد مباراة الأردن والمغرب.. اعرف القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب
رئيس الوزراء يُغادر إلى لبنان لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
رسميًا.. إقامة مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا في مارس
لتثبيت الحمل ومنع النزيف.. الدواء تسحب تشغيلة لأشهر الادوية من الصدليات
وصول جثمان نيفين مندور لأداء صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص
أخبار التكنولوجيا | مميزات أغلى هواتف أبل iPhone fold .. أحدث باوربنك في 2025.. مواصفات iQOO Z11 Turbo Pro
موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر.. وقائمة العطلات الرسمية كاملة
نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور
محافظات

انطلاق ورش أيادي مصر المجانية بمكتبة مصر العامة في دمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

انطلقت ورش "أيادي مصر" المجانية بمكتبة مصر العامة بدمياط.

وتأتي هذه الورش في إطار جهود وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة دمياط، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، حيث تستهدف تنمية المهارات الحرفية، فضلاً عن تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، بما يسهم في فتح آفاق تسويقية جديدة للمنتجات المحلية.

كما تتضمن الورش تدريبات عملية متخصصة في مجالات الكروشيه وصناعة الشنط اليدوية، وذلك بهدف تأهيل المشاركين لسوق العمل وتشجيعهم على العمل الحر.

وفي هذا السياق، أكد القائمون على  هذه الورش أن المشاركة مجانية بالكامل،بالإضافة إلي كونها متاحة للشباب والسيدات والفتيات، و ذلك تأكيداً على مبدأ إتاحة الفرص المتكافئة اقتصادياً .

و الجدير بالذكر أن التدريبات ستقام اليوم يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهرا، بمكتبة مصر العامة بدمياط، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجهات المعنية لنشر ثقافة العمل الحر، والحفاظ على التراث الحرفي، ودعم الاقتصاد المحلي بالمحافظة.

جاء ذلك تحت رعاية  الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، والمهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ ،و بإشراف الأستاذة مروة نبيل المنسق العام لمبادرة “ أيادي مصر ” في إطار توجهات الدولة لدعم الحرف اليدوية وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا.

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

زيلينسكي

زيلينسكي: المفاوضات مع الولايات المتحدة ليست سهلة وأتمنى أن تكثف ضغطها على روسيا

الانتخابات

جولة الحسم في السويس لانتخابات النواب .. صراع فردي محتدم بين المستقلين والأحزاب

الإنفلونزا

شتاء مليء بالأمراض التنفسية .. فيروس H1N1 الأكثر انتشارا | تحذير ورسائل طمأنة

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

عادل إمام
عادل إمام
عادل إمام

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

