محافظات

حمايتهم واجبنا.. ندوة بإعلام دمياط لتعزيز حماية الأطفال

ندوة
ندوة
زينب الزغبي

نظّم مجمع  إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الدكتور أحمد يحيى، ندوة تثقيفية موسّعة بعنوان «حمايتهم واجبنا»، وذلك ضمن فعاليات الحملة الإعلامية «طفولة آمنة.. حمايتهم واجبنا»، بقاعة مسرح المدرسة الثانوية العسكرية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بدمياط، وفي إطار إستراتيجية قطاع الإعلام الداخلي (2025–2030)، وتحت رعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وفي كلمته، اكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن حماية الأطفال تمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بقضايا الطفولة، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال، تكفل لهم حقوقهم في التعليم الجيد، والرعاية الصحية، والترفيه، والحماية من جميع أشكال العنف والإساءة والإهمال، وأضاف أن حماية الطفل تبدأ بنشر الوعي داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع، وغرس القيم الأخلاقية والسلوكية السليمة منذ الصغر، بما يسهم في بناء جيل واعٍ قادر على حماية نفسه والمشاركة الفعالة في تنمية المجتمع وصناعة المستقبل.

ومن جانبه، اوضح  ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن توفير بيئة تعليمية آمنة يُعد أحد الركائز الأساسية لنجاح العملية التعليمية، باعتبارها الأساس الحقيقي لبناء الإنسان، مؤكدًا أهمية تمكين الأطفال من معرفة حقوقهم وواجباتهم، وتعليمهم كيفية التمييز بين السلوكيات الصحيحة والخاطئة، باعتبار ذلك خط الدفاع الأول لحمايتهم، وشدد على ضرورة إتاحة الفرصة للطفل للتعبير عن نفسه، وأن يكون مسموعًا وقادرًا على طلب المساعدة، مع تعزيز قيم الانتماء والمسؤولية من خلال أساليب التربية الإيجابية.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن الوعى  هو الركيزة الأساسية لحماية الطفولة، وأن الاستثمار في الأطفال هو استثمار حقيقي في مستقبل الوطن، ويحقق الاستقرار المجتمعي ويعزز أهداف التنمية المستدامة.

دمياط ندوة إعلام دمياط الطفل

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
مواقيت الصلاة اليوم
طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
