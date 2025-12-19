قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البرهان بعد عودته إلى السودان: شكرا لمصر ولـ الرئيس السيسي
تحديد هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة براون الأمريكية
روسيا تنشر أحدث منظومة لصواريخها النووية في بيلاروسيا
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 19-12-2025
ماقصرتوا.. أول تعليق من الملكة رانيا على خسارة الأردن لقب كأس العرب
أمريكا توافق على مبيعات عسكرية للناتو بقيمة 136.1 مليون دولار
أمريكا تفرض عقوبات على 29 سفينة تابعة لـ أسطول الظل الإيراني
جلسة تحفيزية داخل المعسكر.. محمد صلاح يشعل حماس لاعبي المنتخب قبل أمم أفريقيا
ترامب يوجه الدعوة للقاء الرئيس السيسي.. ويؤكد: لم أحدد موعدا للقاء نتنياهو
كاتب ومفكر: لا زواج ديني في الإسلام.. والمذهب الجعفري لا يقر بالطلاق الشفوي
إسرائيل تشتعل.. فوضى واشتباكات بين الشرطة والحريديم
منتخب مصر يخوض أول تدريب في المغرب استعدادا لمواجهة زيمبابوي بأمم أفريقيا
محافظات

جولة الإعادة بانتخابات النواب.. ننشر الحصر العددي لدوائر المنوفية

انتخابات مجلس النواب
مروة فاضل

أعلنت اللجان العامة في دوائر محافظة المنوفية الحصر العددي ل 6 دوائر انتخابية في جولة الاعادة بانتخابات مجلس النواب 2025. 

وجاء الحصر العددي لدائرة الباجور.. احمد السبكي 36.122 صوت، محمد فايز 32.407 صوت 

والحصر العددي لدائرة منوف السادات المرشح محمد صبحي على 48297 صوت، المرشح أحمد أبو زيد على 3776 صوت. 

والحصر العددي لدائرة شبين الكوم معتز حجازي 61668 صوت، شريف الغرابلي 50575 صوت، العناني حمودة 28191 صوت، امام الجندي 33500 صوت. 

 والحصر العددي دائرة تلا الشهداء ابراهيم خليف 66959 صوت، عماد الغراب 61230 صوت، منتصر عمار 34083 صوت، عبد الغني الشرقاوي 35314 صوت. 

وجاء الحصر العددي لدائرة بركة السبع قويسنا عبد العزيز شلف 39060 صوت، عبد الحكيم التعلب 39303 صوت، محمد العدوى 44905 صوت، هشام عبد الواحد 44980 صوت. 

 والحصر العددي لدائرة أشمون صابر عبد القوي 56739 صوت، محمد بركات 77540 صوت، محمد العراقي 41135 صوت، محمود محي الدين 45690 صوت. 

وسيتم إعلان النتائج الرسمية من الهيئة العليا للانتخابات بعد تجميع اصوات الخارج، حيث سيتم الإعلان في مؤتمر رسمي للفائزين. 

المنوفية اخبار محافظة المنوفية انتخابات مجلس النواب جولة الإعادة مجلس النواب

