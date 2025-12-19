جولة الإعادة بانتخابات النواب.. ننشر الحصر العددي لدوائر المنوفية

أعلنت اللجان العامة في دوائر محافظة المنوفية الحصر العددي ل 6 دوائر انتخابية في جولة الاعادة بانتخابات مجلس النواب 2025.

وجاء الحصر العددي لدائرة الباجور.. احمد السبكي 36.122 صوت، محمد فايز 32.407 صوت

والحصر العددي لدائرة منوف السادات المرشح محمد صبحي على 48297 صوت، المرشح أحمد أبو زيد على 3776 صوت.

والحصر العددي لدائرة شبين الكوم معتز حجازي 61668 صوت، شريف الغرابلي 50575 صوت، العناني حمودة 28191 صوت، امام الجندي 33500 صوت.

والحصر العددي دائرة تلا الشهداء ابراهيم خليف 66959 صوت، عماد الغراب 61230 صوت، منتصر عمار 34083 صوت، عبد الغني الشرقاوي 35314 صوت.

وجاء الحصر العددي لدائرة بركة السبع قويسنا عبد العزيز شلف 39060 صوت، عبد الحكيم التعلب 39303 صوت، محمد العدوى 44905 صوت، هشام عبد الواحد 44980 صوت.

والحصر العددي لدائرة أشمون صابر عبد القوي 56739 صوت، محمد بركات 77540 صوت، محمد العراقي 41135 صوت، محمود محي الدين 45690 صوت.

وسيتم إعلان النتائج الرسمية من الهيئة العليا للانتخابات بعد تجميع اصوات الخارج، حيث سيتم الإعلان في مؤتمر رسمي للفائزين.