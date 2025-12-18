رئيس جامعة قنا يفتتح فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لقسم اللغة العربية بالآداب

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور وحيد الدين طاهر عميد كلية الآداب، والدكتور حمد الله عبد الحكيم رئيس قسم اللغة العربية ورئيس المؤتمر ، فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والذي يُعقد في إطار احتفال الجامعة باليوم العالمي للغة العربية.



وأعرب الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، عن سعادته بافتتاح المؤتمر الثاني لقسم اللغة العربية وآدابها، مشيرًا إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل هو تأكيد لاعتزاز الجامعة بلغتنا الأم التي كانت وما زالت وعاءً للعلم والمعرفة عبر العصور.





وأكدعكاوى، أن جامعة قنا تولي اهتماما بالغا بدعم الدراسات اللغوية والأدبية، وتعزيز البحث العلمي الذي يسهم في الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية، مشيرًا إلى أن اللغة العربية تمتلك قدرة فريدة على التجدد ومواكبة عصر التقنيات.

وأكد الدكتور وحيد الدين طاهر، عميد كلية الآداب، بأن المؤتمر يأتي تجسيدًا لرسالة الكلية في دعم البحث العلمي وتشجيع الدراسات المتخصصة في اللغة العربية وآدابها.

وأوضح عميد كلية الآداب بقنا، بأن اختيار اليوم العالمي للغة العربية موعدًا للمؤتمر يبعث رسالة واضحة مفادها أن العربية لغة حضارة وإبداع وقدرة على التجدد، وأن قسم اللغة العربية بكلية الآداب يعمل باستمرار على رفع مستوى التعليم والبحث بما يليق بمكانة اللغة.

وأعرب الدكتور قرشي عباس دندراوي، عميد كلية الآداب الأسبق وممثل أساتذة اللغة العربية، عن فخره بالمشاركة في افتتاح المؤتمر الثاني لقسم اللغة العربية وآدابها، والذي يأتي متزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، مؤكدًا أن هذه المناسبة تحمل دلالة عميقة على مكانة العربية كلغةٍ للعلم والفكر والإبداع، وأشار إلى أن اللغة العربية استطاعت عبر تاريخها الطويل أن تكون ركيزة من ركائز الهوية والثقافة العربية الإسلامية، وأن تحافظ على حضورها رغم التحولات الكبرى التي شهدها العالم.

وأضاف الدكتور حمد الله عبد الحكيم رئيس قسم اللغة العربية ورئيس المؤتمر، بأن هذا المؤتمر يهدف إلى مناقشة عدد من القضايا العلمية المرتبطة باللغة العربية وآدابها، وتسليط الضوء على دورها في تعزيز الهوية الثقافية والحضارية، وسبل تطوير البحث العلمي في الدراسات اللغوية والأدبية، بما يسهم في مواكبة المتغيرات المعاصرة.