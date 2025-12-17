قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جامعة قنا تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

جامعة قنا
يوسف رجب

نظّمت جامعة قنا، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة، وبإشراف  الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تأكيدا على التزام الجامعة بدعم حقوق الطلاب من ذوي الإعاقة وتعزيز ثقافة الدمج داخل المجتمع الجامعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد العقبى، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، الدكتور حسين أبوالمجد، مدير مركز خدمات ذوى الاعاقة بالجامعة ، مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن بقنا، يحيى فراج، رئيس قطاع البنك الزراعي فرع قنا، هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عمداء ووكلاء الكليات ، ومدارس التربية الفكرية بمحافظة قنا.


وتضمنت الاحتفالية تنفيذ قافلة طبية متكاملة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب فقرات فنية وثقافية متنوعة شملت الإنشاد الديني، والأغاني الوطنية، والعروض المسرحية، وفقرات بلغة الإشارة، كما تم تكريم الطلاب المتميزين من ذوي الإعاقة والطالب المثالي، فضلا عن تسليم بعض الأجهزة التعويضية للطلاب ذوي الاعاقة بالجامعة دعما لهم.

وأكد الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس جامعة قنا، حرص الجامعة على إحياء هذا اليوم سنويا، لافتا إلى أن احتفالية هذا العام تتزامن مع ختام فعاليات المبادرة الرئاسية «تمكين» لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، بما يعكس اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها إحدى ركائز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص داخل منظومة التعليم العالي.

وأوضح سعيد، أن جامعة قنا شاركت بفاعلية في مبادرة «تمكين» من خلال تطوير اللوائح الأكاديمية، وتحسين إجراءات الامتحانات، وتعزيز الإتاحة داخل الحرم الجامعي من مبانٍ وطرق وقاعات تدريسية، إلى جانب توفير الأجهزة والوسائل التعليمية المساندة، والرعاية الصحية، والإعفاء من المصروفات، والسكن الجامعي، ودعم الاستقرار الأكاديمي والاجتماعي، مما أسهم في زيادة أعداد الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة.

وأضاف نائب رئيس جامعة قنا، أن دور الجامعة يمتد إلى خدمة المجتمع الخارجي في إطار مسؤوليتها المجتمعية، حيث شاركت في تنفيذ أكثر من 227 قافلة طبية مجانية للأشخاص ذوي الإعاقة، ويستقبل مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بالجامعة نحو 2000 تلميذ سنويا لإجراء التقييمات اللازمة للدمج التعليمي والاكتشاف المبكر للإعاقة، إلى جانب استقبال أكثر من 4000 حالة سنويا لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، فضلًا عن تقديم خدمات علاجية وتأهيلية لما يزيد على 2500 حالة سنويا.

و أعرب الدكتور محمد العقبى، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، عن تقديره لجهود جامعة قنا في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وخدمة المجتمع المحلي، مؤكدا حرص وزارة التضامن على استمرار التعاون  مع جامعة  قنا في كافة المجالات.

وأشار الدكتور حسين أبوالمجد، مدير مركز خدمات  ذوي الإعاقة بالجامعة ، إلى أن المركز يقدم منظومة متكاملة من خدمات الإتاحة الأكاديمية والدعم الفني والتأهيلي للطلاب، إلى جانب تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل، والتنسيق المستمر مع قطاعات الجامعة المختلفة والجهات المعنية، بما يضمن دمج الطلاب من ذوي الإعاقة وتمكينهم تعليميا ومجتمعيا.

قنا جامعة قنا اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة التضامن الاجتماعي قافلة طبية متكاملة

