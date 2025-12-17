أخبار قنا .. تشييع 6 جثامين بمقابر قرية الجبلاو .. مصرع شابين في حادث بالمدينة الجديدة

شهدت محافظة قنا، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأحداث، أبرزها توافد أهالى ضحايا حادث السيارة الغارقة بترعة الكلابية على مستشفى قنا الجامعى لدفن الجثامين، تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو، مصرع موظف أسفل عجلات قطار في قرية السمطا، ومصرع شابين في حادث تصادم أمام مدينة قنا الجديدة.

توافد أهالى ضحايا حادث السيارة الغارقة على مستشفى قنا الجامعى لدفن الجثامين

شهد مستشفى قنا الجامعى توافد مئات الأهالى أمام مشرحة المستشفى، للمشاركة فى تشييع جثامين ضحايا حادث السيارة الغارقة بترعة الكلابية أمام قرية الجبلاو بقنا، لدفنهم بمسقط رأسهم فى قرية الجبلاو، بعدما صرحت النيابة العامة بدفن جثامين الضحايا، بعد انتهاء التحقيقات ومعاينة موقع حادث غرق السيارة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة الكلابية أمام قرية الجبلاو، حيث انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ فورًا.

ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا

شيع المئات من أبناء قرية الجبلاو بقنا، ضحايا السيارة الغارقة فى ترعة الكلابية أمس، إلى مثواهم الأخير فى مسقط رأسهم بمقابر قرية الجبلاو، وسط حالة من الحزن والأسى بين المشاركين فى تشييع الجثامين.

واستقبلت مقابر قرية الجبلاو 6 نعوش، عقب تصريح النيابة العامة بخروجهم من مشرحة مستشفى قنا الجامعى، وإقامة صلاة الجنازة، فى مشهد مهيب، وسط صرخات النساء، ودموع الرجال على ضحايا الحادث الأليم.

مصرع موظف أسفل عجلات قطار في قرية السمطا بقنا

لقى موظف مصرعه دهساً أسفل عجلات قطار، أثناء تفقده الأراضى الزراعية بنطاق قرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص دهساً أسفل عجلات قطار على شريط السكة الحديد، بنطاق قرية السمطا بمركز دشنا.

مصرع شابين في حادث تصادم أمام مدينة قنا الجديدة

لقى شابان مصرعهما في حادث تصادم، وقع أمام مدينة قنا الجديدة، أثناء عودتهما من عملهما.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم أمام مدينة قنا الجديدة، نتج عنه مصرع شابين، وتبين أن حادث تصادم وقع بين سيارة ودراجة نارية أمام مدينة قنا الجديدة، نتج عنه مصرع الشابين، أثناء عودتهما من عملهما بنطاق منطقة وقوع الحادث.