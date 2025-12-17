سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الأربعاء

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاع طفيف بعد موجة الارتفاع الضخمة التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية .

ويستعرض موقع صدى البلد في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 في مصر خلال التعاملات المسائية .



سعر الذهب اليوم 17 ديسمبر 2025

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، خلال منتصف التعاملات نحو 6549 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، خلال منتصف التعاملات نحو 5730 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، نحو 4911 جنيهًا للجرام.

مصنعية الذهب

تتراوح مصنعية الذهب في مصر ما بين 3% و7% من سعر الجرام، وقد تزيد في المشغولات الذهبية الدقيقة، بينما تنخفض في السبائك والجنيهات الذهبية، ويُعد عيار 18 من أكثر الأعيرة من حيث قيمة المصنعية.

سعر الذهب عالميًا

سجلت أوقية الذهب عالميًا نحو 3332 دولارًا في بداية تعاملات اليوم، مدعومة بمخاوف الأسواق العالمية بشأن معدلات التضخم واتجاهات السياسة النقدية، ما انعكس على استقرار الأسعار في السوق المحلية.

ارتفاع سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب يوم الاربعاء بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأمريكي يوم أمس ارتفاع معدل البطالة الشهر الماضي مقارنةً بشهر سبتمبر، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ليعود الذهب إلى التذبذب.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 4342 دولار للأونصة وذلك بعد ان افتتح تداولات اليوم عند المستوى 4303 دولار للأونصة ليتداول الذهب حالياً عند المستوى 4322 دولار للأونصة.

يأتي ارتفاع الذهب اليوم بعد أن شهد تراجع يوم أمس قبل أن يقلص خسائره قبل نهاية الجلسة ليغلق فوق المستوى 4300 دولار للأونصة، وبذلك يكون الذهب في حالة تذبذب حول هذا المستوى منذ بداية الأسبوع.