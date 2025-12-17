جولد بيليون تكشف أسباب عودة صعود أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب يوم الاربعاء بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأمريكي يوم أمس ارتفاع معدل البطالة الشهر الماضي مقارنةً بشهر سبتمبر، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ليعود الذهب إلى التذبذب.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 4342 دولار للأونصة وذلك بعد ان افتتح تداولات اليوم عند المستوى 4303 دولار للأونصة ليتداول الذهب حالياً عند المستوى 4322 دولار للأونصة.

يأتي ارتفاع الذهب اليوم بعد أن شهد تراجع يوم أمس قبل أن يقلص خسائره قبل نهاية الجلسة ليغلق فوق المستوى 4300 دولار للأونصة، وبذلك يكون الذهب في حالة تذبذب حول هذا المستوى منذ بداية الأسبوع.

من جهة أخرى انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ 10 أسابيع خلال جلسة الأمس ليعود اليوم إلى الارتداد لأعلى، وقد ساعد هذا بشكل عام الذهب على الحفاظ على مكاسبة في ظل العلاقة العكسية التي تربط الدولار بالذهب منذ كونه سلع تسعر بالدولار، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

وانتعش نمو الوظائف في الولايات المتحدة في شهر نوفمبر، لكن معدل البطالة بلغ 4.6% وهو أعلى مستوى منذ 4 سنوات في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن سياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية العدوانية.

تزايدت مؤشرات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بانخفاض مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر عن المتوقع، في حين أظهرت بيانات مبيعات التجزئة المتأخرة لشهر أكتوبر تباطؤًا في النمو مقارنةً بالشهر السابق.

وجاءت هذه البيانات الضعيفة وسط مخاوف مستمرة بشأن مستويات السيولة في الأسواق الأمريكية، خاصةً بعد استئناف الاحتياطي الفيدرالي لبرنامج شراء سندات الخزانة، المعروف باسم "التيسير الكمي" في ديسمبر.

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 17-12-2025 3.1 مليار جنيه.. زيادة في الأجور والتأمينات للعاملين بجمعيات الائتمان والإصلاح الزراعي

وتسبب هذا في اعطاء البنك الاحتياطي الفيدرالي مزيدًا من الأسباب لخفض أسعار الفائدة، وإذا لجأ البنك إلى خفضها سيكون ذلك مؤشرًا إيجابيًا للذهب، وهو ما تفسره الأسواق حالياً وبناءً عليه يبقى الذهب مرتفع ومحافظ على مكاسبه.

وفي الأسبوع الماضي أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، واعتبرت الأسواق تصريحات رئيسها جيروم باول المصاحبة لقرار الفائدة أقل تشددًا مما كان متوقعًا.

ولا تزال العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية تتوقع خفضين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في عام 2026، ما يعني تسعيرًا لتخفيف السياسة النقدية العام المقبل.

يترقب المستثمرون مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر المقرر صدوره يوم الخميس، ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي المقرر صدوره يوم الجمعة. وهي البيانات التي قد تكون محركة للأسواق خلال الأيام القادمة.

أسعار الذهب محلياً

ارتفع الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم وذلك بعد أن استجمع قواه خلال جلسة الأمس ليستكمل الصعود، من جهة أخرى وجد الذهب المزيد من الدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي خلال جلسة اليوم.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 5755 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 5760 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 20 جنيه حيث أغلق عند المستوى 5750 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 5730 جنيه للجرام.

يوم أمس تمكن الذهب المحلي من الاستمرار في الارتفاع بالرغم من التذبذب الذي شهده الذهب المحلي، ويرجع السبب في هذا إلى تزايد التوقعات أن الذهب سيشهد المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة.

واليوم استكمل الذهب الصعود مخترقاً المستوى 5750 جنيه للجرام في محاولة للاستفادة من الزخم الصاعد الحالي للوصول إلى المستهدف عند 5800 جنيه للجرام، وذلك بالتزامن مع عودة الذهب العالمي إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

عاد الذهب العالمي إلى الارتفاع اليوم بعد أن شهد تراجع يوم أمس ليعود التذبذب إلى السيطرة على تداولات الذهب من جديد، يأتي هذا بسبب تأثير بيانات الوظائف الضعيفة التي صدرت يوم أمس عن الاقتصاد الأمريكي وتسببت في تزايد الطلب على الذهب.

ارتفع الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم ليستكمل ارتفاعه يوم أمس، وذلك في ظل الدعم الذي حصل عليه من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، بالإضافة إلى التوقعات في الأسواق بمزيد من الارتفاع في سعر الذهب خلال الفترة القادمة.

وحاول الذهب كسر المستوى 4300 دولار للأونصة يوم أمس ولكنه فشل في ذلك ليغلق جلسة الأمس فوق هذا المستوى، واليوم افتتح الجلسة على ارتفاع ليقترب من منطقة المقاومة حول المستوى 4350 دولار للأونصة.