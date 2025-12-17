قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتخابات مجلس النواب.. طوابير السيدات والشباب تزين المشهد في أبو كبير بمحافظة الشرقية
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. مشاهد من الساعات الأولى لفتح باب التصويت
طارق أبو العينين: وجود محمد صلاح ضمن "ذا بيست" فخر لنا.. وهدف المنتخب حصد أمم أفريقيا
ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة
الأهلي مركز ثاني .. أورلاندو يتفوق بقائمة الأكثر مشاركة بكأس أمم أفريقيا
المحبة والترابط بين شركاء الوطن أثناء الإدلاء بصوتهم.. صورة تزين المشهد الانتخابي بالقليوبية
هل عيار 21 هيوصل 6000 جنيه.. أمر عاجل للمقبلين على الزواج بشأن الذهب
مصر تبدأ تطبيق معايير المدن الخضراء المستدامة في 11 مدينة جديدة بحلول 2026
صدي البلد يكشف أسباب حضور مدرب الأهلي لمباراة منتخب مصر ونيجيريا
الحكومة البريطانية ترفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات
انتخابات النواب.. إقبال كثيف على قرى المرشحين في جولة الإعادة بكفر الشيخ| شاهد
3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جولد بيليون تكشف أسباب عودة صعود أسعار الذهب

اسعار الذهب
اسعار الذهب
ولاء عبد الكريم

ارتفع سعر الذهب يوم الاربعاء بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأمريكي يوم أمس ارتفاع معدل البطالة الشهر الماضي مقارنةً بشهر سبتمبر، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ليعود الذهب إلى التذبذب.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 4342 دولار للأونصة وذلك بعد ان افتتح تداولات اليوم عند المستوى 4303 دولار للأونصة ليتداول الذهب حالياً عند المستوى 4322 دولار للأونصة.

يأتي ارتفاع الذهب اليوم بعد أن شهد تراجع يوم أمس قبل أن يقلص خسائره قبل نهاية الجلسة ليغلق فوق المستوى 4300 دولار للأونصة، وبذلك يكون الذهب في حالة تذبذب حول هذا المستوى منذ بداية الأسبوع.

من جهة أخرى انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ 10 أسابيع خلال جلسة الأمس ليعود اليوم إلى الارتداد لأعلى، وقد ساعد هذا بشكل عام الذهب على الحفاظ على مكاسبة في ظل العلاقة العكسية التي تربط الدولار بالذهب منذ كونه سلع تسعر بالدولار، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

وانتعش نمو الوظائف في الولايات المتحدة في شهر نوفمبر، لكن معدل البطالة بلغ 4.6% وهو أعلى مستوى منذ 4 سنوات في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن سياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية العدوانية.

تزايدت مؤشرات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بانخفاض مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر عن المتوقع، في حين أظهرت بيانات مبيعات التجزئة المتأخرة لشهر أكتوبر تباطؤًا في النمو مقارنةً بالشهر السابق.

وجاءت هذه البيانات الضعيفة وسط مخاوف مستمرة بشأن مستويات السيولة في الأسواق الأمريكية، خاصةً بعد استئناف الاحتياطي الفيدرالي لبرنامج شراء سندات الخزانة، المعروف باسم "التيسير الكمي" في ديسمبر.

وتسبب هذا في اعطاء البنك الاحتياطي الفيدرالي مزيدًا من الأسباب لخفض أسعار الفائدة، وإذا لجأ البنك إلى خفضها سيكون ذلك مؤشرًا إيجابيًا للذهب، وهو ما تفسره الأسواق حالياً وبناءً عليه يبقى الذهب مرتفع ومحافظ على مكاسبه.

وفي الأسبوع الماضي أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، واعتبرت الأسواق تصريحات رئيسها جيروم باول المصاحبة لقرار الفائدة أقل تشددًا مما كان متوقعًا.

ولا تزال العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية تتوقع خفضين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في عام 2026، ما يعني تسعيرًا لتخفيف السياسة النقدية العام المقبل. 
يترقب المستثمرون مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر المقرر صدوره يوم الخميس، ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي المقرر صدوره يوم الجمعة. وهي البيانات التي قد تكون محركة للأسواق خلال الأيام القادمة.

أسعار الذهب محلياً

ارتفع الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم وذلك بعد أن استجمع قواه خلال جلسة الأمس ليستكمل الصعود، من جهة أخرى وجد الذهب المزيد من الدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي خلال جلسة اليوم.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 5755 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 5760 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 20 جنيه حيث أغلق عند المستوى 5750 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 5730 جنيه للجرام.

يوم أمس تمكن الذهب المحلي من الاستمرار في الارتفاع بالرغم من التذبذب الذي شهده الذهب المحلي، ويرجع السبب في هذا إلى تزايد التوقعات أن الذهب سيشهد المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة.

واليوم استكمل الذهب الصعود مخترقاً المستوى 5750 جنيه للجرام في محاولة للاستفادة من الزخم الصاعد الحالي للوصول إلى المستهدف عند 5800 جنيه للجرام، وذلك بالتزامن مع عودة الذهب العالمي إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

عاد الذهب العالمي إلى الارتفاع اليوم بعد أن شهد تراجع يوم أمس ليعود التذبذب إلى السيطرة على تداولات الذهب من جديد، يأتي هذا بسبب تأثير بيانات الوظائف الضعيفة التي صدرت يوم أمس عن الاقتصاد الأمريكي وتسببت في تزايد الطلب على الذهب.

ارتفع الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم ليستكمل ارتفاعه يوم أمس، وذلك في ظل الدعم الذي حصل عليه من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، بالإضافة إلى التوقعات في الأسواق بمزيد من الارتفاع في سعر الذهب خلال الفترة القادمة.

وحاول الذهب كسر المستوى 4300 دولار للأونصة يوم أمس ولكنه فشل في ذلك ليغلق جلسة الأمس فوق هذا المستوى، واليوم افتتح الجلسة على ارتفاع ليقترب من منطقة المقاومة حول المستوى 4350 دولار للأونصة.

الذهب البنك الاحتياطي الفيدرالي للأونصة للجرام المستثمرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

الرياض

السعودية ترفع الإنذار الأحمر .. أمطار وصواعق رعدية وضباب تضرب الرياض

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

ترشيحاتنا

سفير مصر لدى السنغال، خالد عارف

سفير مصر بداكار: ندعم إرساء نظام دولي متعدد الأقطاب بين دول الجنوب

انتخابات التطبيقيين

بالتزكية.. رمضان هلال نقيبا عاما للتطبيقيين وهذه أبرز قرارات العمومية

النقل السياحي

ميكنة خدمات النقل السياحي بالكامل تسهيلا للإجراءات وتوفيرا للجهد والوقت

بالصور

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

انتخابات
انتخابات
انتخابات

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد