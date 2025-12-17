شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

في خبر مؤلم، رحلت عن عالمنا صباح اليوم الفنانة نيفين مندور عن عمر ناهز 53 عامًا، بعد حادث مأساوي داخل شقتها بمنطقة العصافرة.

وأفاد أحد جيرانها، عبر منشور على موقع «فيسبوك»، أن سبب الوفاة يعود إلى حريق اندلع داخل الشقة، ما أدى إلى تعرضها للاختناق وعدم نجاتها من الحادث.

وتُعد نيفين مندور من الوجوه الفنية التي لمع اسمها مطلع الألفية، حيث حققت شهرة واسعة من خلال دور «فيحاء» في فيلم اللي بالي بالك، الذي قام ببطولته الفنان محمد سعد، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا عند عرضه عام 2003.

وغابت الراحلة عن الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، تاركة وراءها ذكرى فنية مؤثرة لدى جمهورها.

