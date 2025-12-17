تأجيل محاكمة 10 متهمين بالخلية الإعلامية لجلسة 7 فبراير

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم اليوم، تأجيل محاكمة 10 متهمين، في القضية رقم 579 لسنة 2025، جنايات التجمع، والمعروفة بالخلية الإعلامية، لجلسة 7 فبراير لحضور المتهمين.

محاكمة 10 متهمين بالخلية الإعلامية

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من 2020 وحتى 20 يونيه 2020، المتهمون من الأول وحتي السادس، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، بان تولوا مسئولية اللجان الإعلامية للإخوان في الداخل والخارج.

ووجه للمتهمين من السابع وحتي العاشر تهم الانضمام إلى الجماعة موضوع الاتهام، ووجه للمتهم العاشر تهم تمويل جماعة إرهابية.

