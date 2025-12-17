سقط عليهما سقف المنزل.. إصابه عاملين في الدقهلية

أصيب عاملين اثنين بإصابات متفرقة إثر انهيار جزء من مبنى بميت غمر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانهيار جزء من سقف منزل مكون من طابقين بشارع بورسعيد بميت غمر على عاملين مما أدى إلى إصابتهما

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث ؛ وتبين اصابه كلا من عبد المجيد صلاح عبد المجيد 42 عاما وأصيب بكدمة بالمخ، واحمد محمد عبد العزيز 40 عاما وإصابته اشتباه نزيف بالمخ.



تم نقل المصابين الى مستشفى ميت غمر لتلقي العلاج.. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابه العامة.

