مفتي الجمهورية يودع الوفود المشاركة في الندوة العالمية الثانية لـ الإفتاء
مصر تدين إقدام حكومة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
هاني رمزي : اتحاد الكرة مجهز بديل حسام حسن ومستني أمم أفريقيا
تريزيجيه لـ محمد عبد المنعم: إن شاء الله ترجع بالسلامة وتكسر الدنيا تاني
الأوقاف تعلن فتح باب التقديم لعضوية المقارئ القرآنية.. تفاصيل
جامعة العاصمة تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي الزاوية الحمراء
لا يرتبط بوقت معين.. الإفتاء: قضاء رمضان واجب ثابت يجوز أداؤه في أي شهر من السنة
العراق ينفي وقوع انفجارات داخل قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية
الجامعة العربية تحيي اليوم العالمي للمهاجر وتؤكد على عدة مطالب عاجلة
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم توكتوك وربع نقل بإحدى قرى سمالوط بالمنيا
توقيع بروتوكول تعاون بين بنها الأهلية والجمعية المصرية للأشعة والطب النووي
أخبار البلد

نقيب الأطباء يحذر من العشوائية في زيادة أعداد طلاب الطب

أسامة عبدالحي نقيب الأطباء
أسامة عبدالحي نقيب الأطباء
الديب أبوعلي

أكد د. أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن أي قرار لزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب بشكل عشوائي دون مراعاة أماكن التدريب والتعليم هو قرار خاطئ تماما وخطير على مصلحة الطلاب ومستقبل النظام الصحي للبلاد.

وأوضح نقيب الأطباء خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء الخير على قناة مي سات، أن الطالب الذي يلتحق بكلية الطب يجب أن تتوفر له مستشفيات جامعية للتدريب منذ سنوات الدراسة الأولى، خاصة مع تطبيق نظام التعليم المتكامل، مشيرا إلى أن عدم وجود مستشفيات جامعية في بعض الكليات التي فُتحت حديثا يمثل خطرا كبيرا.

وأضاف نقيب الأطباء، أن التعليم والتدريب بعد التخرج لا يقل أهمية، موضحا أن فرص تسجيل الدراسات العليا سواء في الماجستير أو الزمالة المصرية (البورد) يجب أن تكون متوفرة لكل خريج وان الفرص المتاحة حاليا لا تزيد عن 60 في المئة من أعداد الخريجين ، وأن أي خلل في هذا الجانب يعني خريجا غير مؤهل للممارسة العملية بكفاءة وأمان، وهو ما يؤثر على جودة الرعاية الصحية في البلاد.

كما حذر نقيب الأطباء من سياسات التوسع العشوائي في القبول دون وضع آليات لضمان التدريب، مشيرا إلى أن أعداد الأطباء في الامتياز تتجاوز القدرة الاستيعابية للمستشفيات، ما يضعف فرص التعلم ويهدد جودة التعليم الطبي.

ولفت إلى أن العالم كله يستقطب أطباء مصر لما يتميزون به من اجتهاد ومهارة، مؤكدا ضرورة ربط عدد المقبولين في كليات الطب بعدد أماكن التدريب والتخصصات المطلوبة ، داعيا الحكومة لمراجعة هذه السياسات، مطالبا البرلمان برقابة هذه السياسات وتعديلها وإصدار التعليمات اللازمة لضمان استقرار التعليم الطبي والحفاظ على جودة الكوادر الطبية المصرية.

