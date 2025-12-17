استمرار جولات التفتيش والمتابعة على المديريات الإقليمية والإدارات الفرعية للأوقاف

قام الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بـ وزارة الأوقاف، يرافقه الشيخ محمد إبراهيم سليمان، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وفريق عمل من أعضاء الحوكمة، بجولة ميدانية على عدد من إدارات الأوقاف الفرعية بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بضبط سير العمل داخل دواوين المديريات والإدارات الفرعية، واستمرارًا لجهود المتابعة الميدانية.

وشملت الجولة ديوان عام المديرية، وإدارات التل الكبير، والقصاصين؛ حيث أسفر المرور عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بالحضور والانضباط الوظيفي، ويجري حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.

وأكدت وزارة الأوقاف استمرار هذه الجولات التفتيشية لتشمل جميع المحافظات دون استثناء، وذلك في ضوء توجيهات وزير الأوقاف بتكثيف حملات المتابعة، وتشديد الرقابة، ومضاعفة جهود الحوكمة، وعدم التهاون مطلقًا مع أي مخالفات، بما يضمن الانضباط الوظيفي وحسن سير العمل، وتحقيق رسالة الوزارة على الوجه الأكمل.

وفي هذا السياق، تُثمن الوزارة جهود جميع أبنائها الملتزمين بأداء واجبهم الوظيفي بكل أمانة وإخلاص، وتُهيب بجميع منسوبيها الالتزام بالتعليمات، والتقيد بالضوابط المنظمة للعمل.