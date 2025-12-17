محافظ الجيزة يكرم الفرق الحاصلة على المراكز الأولى في نهائيات الجمهورية

كرّم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعضاء الفرق الحائزة على المراكز الأولى في نهائيات الجمهورية، وختام النشاط الرياضي للاتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة فرع الجيزة، وذلك خلال حفل أُقيم بمقر ديوان عام المحافظة.

وخلال كلمته، هنّأ محافظ الجيزة المكرّمين، مشيرًا إلى أهمية النشاط الرياضي، وحرصه على أن تكون الرياضة جزءًا من المهام اليومية للمواطنين بصفة عامة، وللموظفين والعاملين بالقطاع الحكومي على وجه الخصوص، لما لها من دور إيجابي في تحسين الصحة البدنية، وتعزيز التفاعل المجتمعي.

كما أكد المحافظ حرصه على دعم جميع المواهب، وكل جهد يُبذل بهدف التميز وتحقيق البطولات الرياضية، مشددًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في إتاحة الفرص أمام الموهوبين بمختلف المجالات الرياضية لتطوير مواهبهم، وإبرازها واستثمارها، بما يلبّي طموحاتهم، ويسهم في إعداد كوادر قادرة على دعم المنتخبات الوطنية في مختلف المحافل والمسابقات المحلية والدولية.

ووجّه محافظ الجيزة الشكر والتقدير لجميع المكرّمين، مشيدًا بجهودهم وحرصهم على التفوق والتميز، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق.

ومن جانبه، تقدم الدكتور محمود الصبروط بالشكر لمحافظ الجيزة على رعايته لمختلف الفعاليات التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة، وحرصه على تقديم أوجه الدعم اللازمة لتطوير النشاط الرياضي بالمحافظة.

وشمل التكريم كلًا من:

محمد خميس محمد، ومحمد عبدالمنعم عبدالغني، وضياء نظمي محمد، ومحمد جلال إبراهيم، وحسن محمد حسن، ومحمود سليمان أمين، وعصام رفعت فرغلي، ومصطفى صبري كمال، وخالد إبراهيم محمد، وأحمد صلاح الدين سيد، ورشدي خالد رشدي، وأحمد فرج عبدالقادر، أعضاء فريق كرة القدم بالشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية، الحاصل على المركز الأول.

كما تم تكريم حنان إسماعيل أحمد، ورشا علي عبدالله، ورضا عثمان علي، وداليا مصطفى السيد، ومشيرة إسماعيل عبدالغفار، أعضاء فريق منتخب الجيزة لتنس الطاولة (سيدات)، الحاصل على المركز الأول.

وشمل التكريم أيضًا محمد مدبولي سيد، ومحمد عبدالحكيم حسن، وصبري عبده بطيخ، وأحمد محمد عبدالوهاب، وحسام محمد طه، وهاني السيد مغاوري، ومحمد عبدالحميد حسن، وسعيد عبدالسميع عواد، أعضاء فريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنس الطاولة (رجال)، الحاصل على المركز الثاني.

كما تم تكريم صلاح علي محمد، ومحمود أحمد منطاش، وخالد فؤاد عبدالخالق، مسؤولي الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة فرع الجيزة.

شهد فعاليات التكريم الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.