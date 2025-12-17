محافظ الجيزة: ممشى أهل مصر بأبوالنمرس نقلة حضارية غير مسبوقة على ضفاف النيل

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الأعمال الجارية بموقع تنفيذ ممشى "أهل مصر" بحي جنوب الجيزة ومركز ومدينة أبوالنمرس، الذي من المقرر أن يمتد لمسافة 8 كم تبدأ من منطقة المنيب وحتى محطة مياه منيل شيحة.

أكد محافظ الجيزة أن المشروع سيحدث نقلة حضارية غير مسبوقة على ضفاف نيل الجيزة، بالإضافة إلى أنه سيوفر متنفسًا لمواطني جنوب الجيزة يشمل متنزهات وحدائق وساحات للعروض والأنشطة المختلفة.

وأشار المحافظ أيضًا إلى الفرص الاستثمارية التي سيوفرها المشروع أمام المستثمرين من أهالي المحافظة وأصحاب المشاريع المقامة بنطاقه، إلى جانب آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، والتي ستعود بالنفع على المواطنين وتسهم في تحسين سبل حياتهم ومستوى معيشتهم.



واستمع المحافظ إلى شرح من مسؤولي الجهة المنفذة حول مراحل المشروع، مؤكدًا لهم تسخير كافة الجهود من مختلف أجهزة المحافظة، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنجاز الأعمال والانتهاء من جميع المراحل وفق المواعيد المحددة.

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، والدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة، وزينهم إدريس رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس، ومسؤولو الأجهزة المنفذة للأعمال، بالإضافة إلى مسؤولي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي.