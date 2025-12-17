توجيه حكومي لوزير التعليم بوضع السلوكيات الرشيدة والقيم الجيدة داخل المناهج

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه هناك ناقوس خطر لتغير العادات والسلوكيات داخل المجتمع المصري وهذا يظهر في تكرار الجرائم داخل الأسر المصرية .



وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" نعمل على زيادة معدلات الوعي في خطبة الجمعة وهناك توجيه لوزير التربية والتعليم بإدراك القيم والسلوكيات وكيفية التعامل بين المرأة والرجل داخل المناهج المصرية".

وتابع مدبولي:" لازم نواجه أي سلوكيات خاطئة بالتعليم والتوعية منذ الصغر ".

وأكمل مدبولي:" نؤكد على السلوكيات الرشيدة والصحية وهناك توجيه لوزير الأوقاف والكنيسة لنشر القيم السليمة داخل الخطب".