تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تداولات الأربعاء

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.943 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 41504 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 51002 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 18859 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 4574 نقطة.

تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 12912 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 17088 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4392 نقطة.