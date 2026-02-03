أمام الكونجرس.. بيل وهيلاري كلينتون يوافقان على الشهادة في قضية إبستين

وافق الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري على الإدلاء بشهادتهما أمام لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب، وذلك كجزء من تحقيقها بقضية جيفري إبستين.

وأوضحت صحيفة "بوليتيكو" أن مساعدا في لجنة الرقابة أكد موافقة "آل كلينتون" مساء يوم الإثنين على الإدلاء بشهادتهما أمام اللجنة في إطار التحقيق بقضية الممول الراحل جيفري إبستين، التي أفرج مؤخرا عن ملايين الوثائق المتعلقة بها.

وحسب الصحيفة، يمثل هذا الموقف تراجعا لافتا من قبل الرئيس الأسبق ووزيرة الخارجية السابقة، اللذين كانا يصران على تحدي مذكرات الاستدعاء الصادرة عن اللجنة، والمخاطرة بالسجن من قبل وزارة العدل التابعة للرئيس دونالد ترامب، في الوقت الذي كان فيه مجلس النواب يستعد للتصويت يوم الأربعاء على اتهامهما بازدراء الكونجرس.

وبعد تخلف كليهما عن حضور جلسات الإدلاء بالشهادة المقررة في وقت سابق من هذا العام، صوتت لجنة الرقابة في يناير، وبدعم من الحزبين، على الموافقة على تدابير بتهمة الازدراء لكل منهما.

ورغم تأكيد الطرفين بأنهما لم يكونا على علم بجرائم إبستين، إلا أنهما تمسكا بأن مذكرات الاستدعاء لم تكن مرتبطة بغرض تشريعي مشروع، مما يجعلها غير صالحة. كما اشتكيا من أن هذا الإجراء الذي يقوده الجمهوريون صُمم لإحراجهما وإيداعهما السجن.

ولم يتضح بعد على الفور موعد مثولهما أمام اللجنة، وما إذا كان مجلس النواب سيستمر في المضي قدماً في التصويت على تهمة الازدراء.