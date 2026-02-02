قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين الإفتاء يوضح متى تنتهي ليلة النصف من شعبان وكيفية إحيائها بالعبادات
حجازي يقود تشكيل نيوم ضد الأخدود في دوري روشن السعودي
اندلاع حريق في سيارة ملاكي داخل محطة وقود بأسيوط
تحرك عاجل من التعليم لتطوير مناهج البكالوريا وتدريب معلمي المدارس المطبقة للنظام
سقوط طائرة مسيرة مجهولة على قاعدة عسكرية بولندية
نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد حفل وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان
خضوع نجم آرسنال لعملية جراحية وغيابه لفترة طويلة
تصعيد فوق البلطيق.. الناتو يلاحق الطائرات الروسية بليتوانيا 7 مرات في يناير
تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور
عمرو الورداني: 4 أمور تنال بها ثواب ليلة النصف من شعبان.. احرص عليها | صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وول ستريت جورنال: ترامب طلب خيارات لهجوم سريع وحاسم على إيران

ترامب
ترامب
قسم الخارجي

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم "الاثنين" نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب طلب إعداد خيارات لتوجيه هجوم سريع وحاسم لإيران.

وأضافت الصحيفة أن ترامب يريد خيارات لا تنطوي على مخاطر الانجرار إلى حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن بعض مستشاري ترامب يرون أن مثل هذه الخيارات على الأرجح غير موجودة.

وأوضح مسؤولون أمريكيون أبلغوا الوسطاء الإقليميين أن ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن شن هجوم على إيران.

وأكدت الصيحفة أن إيران ألغت المناورات العسكرية في مضيق هرمز بعد تحذير أمريكي.

في سياق آخر، كشف موقع أكسيوس، أنه من المقرر أن يجتمع مسؤولين أمريكيين وإيرانيين رفيعي المستوى في اسطنبول لإجراء محادثات حول اتفاق نووي محتمل.

في الوقت ذاته هدد قائد الجيش الإيراني بأنه "لن يكون أي أمريكي في مأمن" إذا شنت الولايات المتحدة ضربات على إيران، وفقًا لتقارير إعلامية صدرت يوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يجتمع المبعوث الخاص لإدارة ترامب، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إسطنبول يوم الجمعة لمناقشة اتفاق نووي محتمل، حسبما أفاد مصدران مطلعان لموقع أكسيوس اليوم الاثنين. 

وذكر مصدر ثالث أن اجتماع يوم الجمعة هو "السيناريو الأمثل"، محذرًا من أن الأمور لا تُحسم إلا بعد وقوعها.

وأكد مسؤول أمريكي لم يُكشف عن هويته، ونقلت عنه رويترز، هذا الأمر لاحقًا، قائلًا إن ترامب "يدعو إيران إلى إبرام اتفاق. والاجتماع يهدف إلى الاستماع إلى ما سيقولونه".

يأتي هذا في أعقاب تقارير من وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، التي ذكرت في وقت سابق من الاثنين أن مفاوضات محتملة بين البلدين قد تُعقد خلال الأيام القليلة المقبلة بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين. ولم يُحدد تقرير تسنيم موعدًا أو مكانًا للاجتماع.

كما نقلت تسنيم، وهي وكالة أنباء تابعة للحرس الثوري ، عن قائد الجيش الإيراني قوله إنه "لن يكون أي أمريكي في مأمن" في حال اندلاع صراع.

في غضون ذلك، رفض رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، التأكيدات التي تُشير إلى إمكانية إضعاف إيران بحصار بحري، إلى جانب التهديدات الأمريكية بالغزو والقصف. وقال إن طهران "من المستحيل تطويقها" جغرافيًا واستراتيجيًا.

ترامب إيران الرئيس دونالد ترامب حرب طويلة الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

حمزة عبد الكريم

«صفقة حمزة».. شوبير يكشف عن انتعاش خزينة الأهلي بأموال برشلونة

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يشهد ختام الموسم الأول من مسابقة عباقرة الوادي

اسعاف رشيفيه

مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب جرار زراعي بالفرافرة بالوادي الجديد

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان .. صور

بالصور

الشتاء عدوها الخفي.. 5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت في البرد

5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت خارج المنزل في الطقس البارد
5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت خارج المنزل في الطقس البارد
5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت خارج المنزل في الطقس البارد

تقرير أمريكي يكشف عن أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر لعام 2025

أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر
أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر
أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر

3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود .. على طريقة الشيفات المحترفين

3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود.. على طريقة الشيفات المحترفين
3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود.. على طريقة الشيفات المحترفين
3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود.. على طريقة الشيفات المحترفين

قبل رمضان مباشرة.. أفضل طرق تخزين وتفريز ورق العنب ليظل طازجًا

طرق تخزين وتفريز ورق العنب
طرق تخزين وتفريز ورق العنب
طرق تخزين وتفريز ورق العنب

فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سمات الحب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: فتح معبر رفح الفلسطيني.. رمز الإرادة المصرية بقيادة الرئيس السيسي

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

المزيد