الاتحاد الأوروبي يرفض تصنيف إيران لجيوش أعضائه على أنها "جماعات إرهابية"







أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه لقرار إيران تصنيف جيوش دول الاتحاد الأوروبي "جماعات إرهابية"، وذلك بعد إدراج الاتحاد للحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية التابعة له.

وصرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العنوني: "نرفض إعلان إدراج جيوش الاتحاد الأوروبي على القائمة وتوجيه تهمة الإرهاب إليها".

وجاءت هذه الخطوة الإيرانية بعد أن شهد الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس الماضي، تحولاً رمزياً في نهجه تجاه القيادة الإيرانية بتصنيفه الحرس الثوري منظمة إرهابية، وذلك عقب ما تبين أنه أعنف حملة قمع للاحتجاجات شنتها الجمهورية منذ تأسيسها عام 1979.