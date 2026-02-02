المفوض الأوروبي للشراكات الدولية: أوروبا بحاجة لمزيد من الوحدة

صرح مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بالشراكات الدولية جوزيف سيكيلا، اليوم /الاثنين/، أن أوروبا تفتقر إلى الوحدة في بعض القضايا وهو ما يمنعها من أن تكون لاعبا مؤثرا على المستوى الدولي.

وقال سيكيلا - حسبما نقل راديو "براغ الدولي" -إنه خلال الشهور الماضية تم في عدة حالات مقايضة المصالح الأوروبية المشتركة مقابل مؤن النفط أو الغاز، أو من أجل إضعاف أوروبا.

وأكد المسؤول الأوروبي تشيكي الجنسية أن أوروبا لديها ما يؤهلها لأن تصبح بين أقوى اللاعبين الدوليين لكنها تحتاج إلى المزيد من الوحدة لتحقيق ذلك ... وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر في التشيك بعنوان "الأولويات التشيكية في السياسة الأوروبية".