رشوان توفيق فى عيد ميلاده: ادعولى بالشفاء ودوام الصحة.. خاص

يحتفل اليوم الفنان رشوان توفيق بعيد ميلاده والذى قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما والتليفزيون.

وعلق رشوان توفيق على عيد ميلاده عبر موقع صدى البلد قائلا: كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة وأطلب منكم الدعاء بالشفاء العاجل ودوام الصحة حيث أننى مصاب حاليا بنزلة بردة شديدة وأدعو الله أن يعافينا ويشفينا جميعا من أى سوء.

رشوان توفيق يتحدث عن الفن

من ناحية أخرى قال الفنان القدير رشوان توفيق، إن كل دور يقوم به في حياته لا بد أن يعيشه بصدق كامل، مشيرًا إلى أنه يتقمص الشخصية بكل جوارحه قبل أن يؤديها، مؤكدًا: «لازم أعيش الدور وأشوفه وأمشي جواه».

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ستديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية لما جبريل، أنه تعاون خلال مسيرته مع مخرجين كبار من جيل الرواد وكذلك مع جيل الشباب، متمنيًا لهم التوفيق، لكنه أشار إلى أن هناك أعمالًا ظلت في قلبه ولم تغادره، مثل مسلسل «الليل وآخره» و«امرأة من زمن الحب»، إلى جانب أعماله مع المخرجات إنعام محمد علي ورباب حسين، وكذلك المخرج الكبير محمد فاضل.

ولفت رشوان توفيق إلى أن المخرج أحمد توفيق كان حجر الأساس في مشواره الفني، هو «أخ في الفن وفي الله»، وهو الذي أدخله إلى عالم التلفزيون، مؤكدًا: «حياتي كلها مرتبطة بيه».

وتوقف عند مشهد عربة اليد الشهير في مسلسل الليل وآخره، مشيرًا إلى أنه أقرب المشاهد لقلبه، حيث قال له الراحل عبدالرحمن حافظ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقًا، إن هذا المشهد كان يستحق جائزة أوسكار، فيما علّقت المخرجة رباب حسين بأن المشهد تم تصويره من أول مرة دون إعادة، بفضل صدقه وتلقائيته.