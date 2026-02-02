عادت إلى المنزل.. أخر تطورات الحالة الصحية لـ سوسن بدر

كشف مصدر مقرب من الفنانة سوسن بدر، عن تفاصيل حالتها الصحية، بعد تعرضها لكسر في أحد قدميها، وإجراءه عملية جراحية.

وقال مصدر مقرب من الفنانة سوسن بدر، في تصريحات لصدي البلد، إنها غادرت المستشفي، وتواصل استكمال علاجها في منزلها، مؤكدًا أنها بصحة جيدة، ولكن لم يحدد حتي الآن موعد محدد لتتمكن من ممارستها حياتها الطبيعية.

وتخوض الفنانة سوسن بدر الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل الست موناليزا.

مسلسل الست موناليزا

تقدم مي عمر في رمضان 2026، قصة جديدة، تمس سيدات الوطن العربي، وتتطرق إلى العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياتهن، بتوليفة جديدة، مع المؤلف محمد سيد بشير، التي تتعاون معه للمرة الأولى، وذلك تحت قيادة المخرج محمد علي.

أبطال مسلسل الست موناليزا

يشارك العديد من كبار الفنانين في المسلسل إلى جانب مي عمر، منهم: وفاء عامر، أحمد مجدي، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، جوري بكر، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم إيهاب، حسن حفني، مصطفى عماد.