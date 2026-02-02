أعمال مصرية وأردنية فائزة في القاهرة الدولي للفيلم القصير بأوبرا دمنهور

تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ضمن نشاطها الثقافى والفكرى وعروض نادى السينما بإشراف رشا الفقى وهو بالتعاون مع المركز القومى للسينما مجموعة مختارة من الأفلام المصرية والأردنية الفائزة فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى للفيلم القصير وذلك فى السابعة مساء الإثنين ٢ فبراير على مسرح أوبرا دمنهور .

يتخلل الأمسية عدد من التجارب السينمائية المتنوعة التى تعكس ثراء السينما العربية فى تناول القضايا الإنسانية والإجتماعية وتضم الأفلام المصرية لما النور يقطع إخراج عبد العزيز النجار، تيتا إخراج أحمد سمير، نسمة إخراج رهف أحمد عادل، والفيلم الأردنى شهد إخراج زيد سبايله، ويعقبها ندوة للمناقشة يديرها الناقد السينمائى أحمد النبوى وتتناول خصوصية كل تجربة سينمائية وأسباب اختيار هذه الأعمال ودورها فى التعبير عن قضايا الواقع برؤى فنية مبتكرة.

يشار إلى أن نادى سينما الأوبرا يعد إحدى المنصات الفنية المتجددة لوزارة الثقافة والتى تتيح للجمهور فرصة إكتشاف أعمال متنوعة والتفاعل المباشر مع صناعها لتعزيز ونشر الوعى فى هذا المجال .