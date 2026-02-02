ألمانيا تعتقل 5 أشخاص في تزويد روسيا بمواد عسكرية

ألقت السلطات الألمانية، يوم الاثنين، القبض على خمسة أشخاص للاشتباه في تشكيلهم منظمة إجرامية والتصدير إلى وجهات غير مرخصة.



أعلنت النيابة العامة الفيدرالية الألمانية أن السلطات ألقت القبض يوم الاثنين على خمسة أشخاص للاشتباه في تشكيلهم منظمة إجرامية للتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي من خلال تصدير البضائع إلى 24 شركة عسكرية روسية مدرجة على الأقل.

يُتهم المشتبه بهم، وهم من جنسيات ألمانية وأوكرانية وروسية، باستخدام شركة مقرها لوبيك وشركات وهمية لتنفيذ نحو 16 ألف عملية تسليم إلى روسيا بقيمة لا تقل عن 30 مليون يورو (36 مليون دولار) منذ بداية الحرب في أوكرانيا، مع الاشتباه في وقوف أجهزة حكومية روسية وراء شبكة التوريد، وفقًا لبيان صادر عن مكتب النيابة العامة الفيدرالية الألمانية.