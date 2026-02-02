قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
مستشار شيخ الأزهر: هناك أفكار متطرفة مسمومة تريد عمل مشكلات
غلق كلي لمحور محمد نجيب فى القاهرة يومين.. اعرف التحويلات المرورية
قبل المفاوضات.. خطوط حمراء تقدمها إسرائيل إلى ويتكوف
وصل 47… سعر صرف الدولار في البنوك في نهاية تعاملات اليوم
ماس كهربائي في فيصل وانتشار رائحة شياط | شهادات المتضررين تكشف تفاصيل اللحظات العصيبة
إحالة التيك توكر شاكر محظور إلى محكمة الجنايات لحيازته المخدرات
الجائزة مليون جنيه.. تفاصيل الاشتراك بالمشروع الوطني للقراءة

الدكتور البراء صفوان
الدكتور البراء صفوان
البهى عمرو

أكد الدكتور البراء صفوان ممثل المشروع الوطني للقراءة، أنه يقدم الشكر لـ مؤسسة البحث العلمي، موضحًا أن المؤسسة تقدم مشروع وطنى للقراءة.

وأضاف الدكتور البراء صفوان، خلال مداخلة على القناة الأولى، أن المشروع الوطني للقراءة، من المشروعات المميزة التي تخدم الجميع، وأن هذا المشروع يتم في مصر لما لمصر من مكانة كبيرة.

وأشار إلى أن الهدف من المشروع يكون لـ نشر الوعي، وتمكين الشعب من القراءة من أجل الوصول لـ الانتاج والإبداع، وأن المشروع يكون من المرحلة الابتدائية وحتى الدكتوراة وما بعد الجامعة.

وأوضح أن المشروع يستهدف المعلم، حتى يكون هناك تنوير للطالب ولـ المعلم، وأن الهدف الأساسي تقدم الخدمات للجميع من أجل أن يكون العائد على المجتمع.

جائزة المشروع مليون جنيه

 

وأشار إلى أن هناك تعاون مع وزارة الثقافة، وأن جائزة المشروع تصل إلى مليون جنيه، وهي من أرفع الجوائز المالية لتشجيع المواطنين على القراءة.

وتحدث عن طريقة التقديم للمسابقة وقال إن الطالب من المرحلة الابتدائية وحتى الصف الثالث الثانوي، يستطيع التقدم من خلال مدير المدرسة التابع لها، وأن المتقدم في المستوى الفاضي يقوم بقراءة 30 كتاب، والمستوى الذهبي يقراء 50 كتاب، والمستوى الثالث يقوم بقراءة 100 كتاب.

وكشف أن التقديم في المسابقة مستمر حتى 31 مارس، وأن الطالب من الممكن أن يختار 100 كتاب، وبعد ذلك لم ينتهي منهم بالكامل يحق له أن ينزل للمستوى الثاني.

وأوضح أن الطالب يقوم بتلخيص الكتاب في فكرة، وأن المشروع يقوم بقياس مستوى الفهم، وأن الطالب لا يقوم بتكابة وجهة نظره في التلخيص.

وتابع أن الطالب الجامعي أو المدرس أو من هم بعد الجامعة، يمكنه التقديم في المسابقة من خلال الموقع الإلكتروني للمشروع، وأن موعد الإغلاق بالنسبة للطالب الجامعي ومن هم بعد المرحلة الجامعية تكون مستمرة لنهاية شهر 6.

المشروع الوطني للقراءة البحث العلمي الطالب الجامعي

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

امام عاشور

لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

ليلة النصف من شعبان 2026

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان؟.. اغتنم ثواب أفضل العبادات

الرئيس الفلسطيني

عباس يحدد مواعيد انتخابات المجلس الوطني وفتح والمجالس المحلية في فلسطين

الحكومة الإيطالية تعقد اجتماعا أمنيا بشأن تداعيات تظاهرات تورينو

الحكومة الإيطالية تعقد اجتماعا أمنيا بشأن تداعيات تظاهرات تورينو

السعودية وسنغافورة توقعان اتفاقية لتعزيز الربط الجوي

السعودية وسنغافورة توقعان اتفاقية لتعزيز الربط الجوي

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

