الجائزة مليون جنيه.. تفاصيل الاشتراك بالمشروع الوطني للقراءة

أكد الدكتور البراء صفوان ممثل المشروع الوطني للقراءة، أنه يقدم الشكر لـ مؤسسة البحث العلمي، موضحًا أن المؤسسة تقدم مشروع وطنى للقراءة.

وأضاف الدكتور البراء صفوان، خلال مداخلة على القناة الأولى، أن المشروع الوطني للقراءة، من المشروعات المميزة التي تخدم الجميع، وأن هذا المشروع يتم في مصر لما لمصر من مكانة كبيرة.

وأشار إلى أن الهدف من المشروع يكون لـ نشر الوعي، وتمكين الشعب من القراءة من أجل الوصول لـ الانتاج والإبداع، وأن المشروع يكون من المرحلة الابتدائية وحتى الدكتوراة وما بعد الجامعة.

وأوضح أن المشروع يستهدف المعلم، حتى يكون هناك تنوير للطالب ولـ المعلم، وأن الهدف الأساسي تقدم الخدمات للجميع من أجل أن يكون العائد على المجتمع.

جائزة المشروع مليون جنيه

وأشار إلى أن هناك تعاون مع وزارة الثقافة، وأن جائزة المشروع تصل إلى مليون جنيه، وهي من أرفع الجوائز المالية لتشجيع المواطنين على القراءة.

وتحدث عن طريقة التقديم للمسابقة وقال إن الطالب من المرحلة الابتدائية وحتى الصف الثالث الثانوي، يستطيع التقدم من خلال مدير المدرسة التابع لها، وأن المتقدم في المستوى الفاضي يقوم بقراءة 30 كتاب، والمستوى الذهبي يقراء 50 كتاب، والمستوى الثالث يقوم بقراءة 100 كتاب.

وكشف أن التقديم في المسابقة مستمر حتى 31 مارس، وأن الطالب من الممكن أن يختار 100 كتاب، وبعد ذلك لم ينتهي منهم بالكامل يحق له أن ينزل للمستوى الثاني.

وأوضح أن الطالب يقوم بتلخيص الكتاب في فكرة، وأن المشروع يقوم بقياس مستوى الفهم، وأن الطالب لا يقوم بتكابة وجهة نظره في التلخيص.

وتابع أن الطالب الجامعي أو المدرس أو من هم بعد الجامعة، يمكنه التقديم في المسابقة من خلال الموقع الإلكتروني للمشروع، وأن موعد الإغلاق بالنسبة للطالب الجامعي ومن هم بعد المرحلة الجامعية تكون مستمرة لنهاية شهر 6.