رحيل مجاني وإعارة.. 3 مطبات في مشوار الأهلي| إيه الحكاية؟
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
أب يهدم منزل ابنته ويحاول إجبارها على التنازل عنه بسوهاج.. ما القصة؟
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين.. فيديو
تأجيل محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في قضية سب بلوجر شهيرة
الإفتاء : لا حرج شرعًا بترديد الدعاء المشهور في ليلة النصف من شعبان
محمود مسلم: لا يمكن مساواة قصر العيني والدمرداش بمستشفى جامعة خاصة "دورين ورخامة"
تنفيذا للاتفاق مع قسد .. قوى الأمن الداخلي السورية تدخل إلى مدينة الحسكة
تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .. صور
وكيل تشريعية الشيوخ : 90‎%‎ من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني
محمود فوزي: الطب هو وسيلة الدولة لكفالة حق الرعاية الصحية للمواطنين
محافظات

تعليم الغربية يشارك في فعاليات مبادرة "على القد" لترسيخ مفهوم ترشيد استهلاك المياه

تعليم الغربية
تعليم الغربية
الغربية أحمد علي

نظم نادي العلوم المركزي بطنطا فعاليات مبادرة "على القد" الهادفة إلى ترسيخ مفهوم ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها بين الطلاب.

وجاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وبحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشؤون التنفيذية، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المياه.

جاءت الفعاليات بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، في إطار بروتوكول مشترك يعكس حرص المؤسستين على نشر ثقافة الوعي المائي، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها مصر في إدارة مواردها المائية نتيجة التغيرات المناخية، والزيادة السكانية، والتلوث.

تضمنت فعاليات المبادرة تنفيذ نموذج عملي لتنقية المياه العكرة، قدمه أصدقاء نادي العلوم من خلال ورشة عمل تفاعلية تهدف إلى تبسيط المفاهيم العلمية المتعلقة بطرق معالجة المياه، وتمكين الطلاب من فهم أهمية تقنيات الحفاظ على المياه وإعادة استخدامها، فيما صممت الورشة ليكون الطلاب سفراء في منازلهم ومجتمعهم، بما يعزز انتشار السلوكيات الإيجابية المرتبطة بحماية الموارد المائية.

جاء النشاط تحت شعارات تحمل رسائل توعوية مباشرة مثل، "كل نقطة بتفرق"، "استخدمها صح"، و"نقطة مياه تساوي حياة"، بهدف غرس قيم الترشيد لدى الأجيال الجديدة، وربطها بمسؤولياتهم تجاه مستقبل البيئة، والمياه في مصر.

ورشة تدريب 

أقيمت الورشة بإشراف فريق من نادي العلوم، هم الأستاذة هالة قنديل، والأستاذة سحر بخيت، والأستاذة عزة المحمدي، وبمشاركة الأستاذة إلهام رشاد، والأستاذة رانيه الزيات، مدير نادي العلوم المركزي بطنطا، حيث ساهم فريق العمل في تقديم محتوى تثقيفي علمي مبسط ومناسب للفئات العمرية المشاركة.

اخبار محافظة الغربية

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

صورة أرشيفية

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة بمحيط بلدة أنصارية جنوبي لبنان

صورة أرشيفية

صب السقف .. خبير تنمية يكشف عقبة في قانون البناء الجديد 2026

الهلال

الهلال الأحمر: نقدم مزيدا من الخدمات الإغاثية لمصابي غزة

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

