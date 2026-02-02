تعليم الغربية يشارك في فعاليات مبادرة "على القد" لترسيخ مفهوم ترشيد استهلاك المياه

نظم نادي العلوم المركزي بطنطا فعاليات مبادرة "على القد" الهادفة إلى ترسيخ مفهوم ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها بين الطلاب.

وجاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وبحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشؤون التنفيذية، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المياه.

جاءت الفعاليات بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، في إطار بروتوكول مشترك يعكس حرص المؤسستين على نشر ثقافة الوعي المائي، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها مصر في إدارة مواردها المائية نتيجة التغيرات المناخية، والزيادة السكانية، والتلوث.

تضمنت فعاليات المبادرة تنفيذ نموذج عملي لتنقية المياه العكرة، قدمه أصدقاء نادي العلوم من خلال ورشة عمل تفاعلية تهدف إلى تبسيط المفاهيم العلمية المتعلقة بطرق معالجة المياه، وتمكين الطلاب من فهم أهمية تقنيات الحفاظ على المياه وإعادة استخدامها، فيما صممت الورشة ليكون الطلاب سفراء في منازلهم ومجتمعهم، بما يعزز انتشار السلوكيات الإيجابية المرتبطة بحماية الموارد المائية.

جاء النشاط تحت شعارات تحمل رسائل توعوية مباشرة مثل، "كل نقطة بتفرق"، "استخدمها صح"، و"نقطة مياه تساوي حياة"، بهدف غرس قيم الترشيد لدى الأجيال الجديدة، وربطها بمسؤولياتهم تجاه مستقبل البيئة، والمياه في مصر.

ورشة تدريب

أقيمت الورشة بإشراف فريق من نادي العلوم، هم الأستاذة هالة قنديل، والأستاذة سحر بخيت، والأستاذة عزة المحمدي، وبمشاركة الأستاذة إلهام رشاد، والأستاذة رانيه الزيات، مدير نادي العلوم المركزي بطنطا، حيث ساهم فريق العمل في تقديم محتوى تثقيفي علمي مبسط ومناسب للفئات العمرية المشاركة.