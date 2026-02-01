مات ساجدا.. وفاة مدير بالتعليم أثناء صلاة الجنازة على جاره بالغربية

الأحد 01/فبراير/2026 - 10:58 ص 2/1/2026 10:58:32 AM

شهد المسجد الكبير بقرية كفر ديما بكفر الزيات بمحافظة الغربية استمرار حالة من الحزن عقب شيوع نبأ وفاة خميس الشال مدير إدارة الإجازات بمديرية التربية والتعليم الأسبق أثناء صلاة الجنازة على روح جاره

حيث لفظ خميس الشال مدير إدارة الإجازات بمديرية التربية والتعليم الأسبق أنفاسه الأخيرة ساجدا في وداع لزملائه وجيرانه حيث صعدت روحه وفاضت إلي بارئها .

تفاصيل الواقعة



نعي ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية في بيان رسمي رحيل مدير إدارة الاجازات بمديرية التربية والتعليم المفاجئ عقب أداء صلاة الجنازة عصرا علي أحد جيرانه وسط زملائه بمسقط رأسه بقرية كفر ديما بنطاق مركز كفر الزيات.

اتسم بحسن دماثه الخلق وعلاقته الطيبة



الجدير بالذكر أن المتوفي اتسم بحسن دماثه الخلق وعلاقته طيبه بزملائه وجيرانه طوال فترات حياته فضلا عن بره وصله الرحم بأبنائه وجيران طوال أكثر من 6 عقود متواصلة .