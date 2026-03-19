إيران.. اعتقال 178 عميلا للقوات الأمريكية الإسرائيلية منذ بداية الحرب



أعلنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني اعتقال 178 عميلا للقوات الأمريكي الإسرائيلية منذ بداية الحرب ، مشيرة إلى أن المعتقلون كانوا يرسلون مواقع مراكز الهلال الأحمر ونقاط تفتيش للقوات الأمريكية الإسرائيلية لقصفها.

وأشارت استخبارات الحرس الثوري الإيراني إلى أنه تم إعتقال عددا من الأجانب بجانب ضبط معدات عسكرية وتقنية وأسلحة بحوزتهم .

ومنذ قليل ؛ إستهدفت قوات الحرس الثوري الإيراني استهداف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية بصواريخ متوسطة المدى.

وتصاعدت الهجمات الصاروخية على إسرائيل منذ بداية الحرب الأخيرة مع إيران، وسط استخدام طهران صواريخ مزودة برؤوس عنقودية.

الصواريخ العنقودية تنفصل في الجو إلى عشرات الرؤوس الصغيرة التي تنتشر على مساحة واسعة، ما يزيد من صعوبة اعتراضها ويعرض المدنيين لمخاطر كبيرة.

وأشارت المصادر العسكرية الإسرائيلية عن سقوط صاروخ عنقودي لم يتم اعتراضه، ما أدى إلى انتشار الرؤوس الصغيرة في مناطق مأهولة وسط تل أبيب، ووفاة زوجين في السبعينيات وإلحاق أضرار بمحطة القطار الرئيسية.

هذا الحادث يسلط الضوء على قيود منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي لم تتمكن من التصدي بشكل كامل لهذا النوع من الأسلحة، رغم الإمكانيات المعلنة والمتطورة.