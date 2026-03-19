رئيس الأركان الأمريكي: مستمرون في الحرب على إيران حتى تحقيق الأهداف

أكد رئيس الأركان الأمريكي أن العمليات العسكرية ضد إيران تسير وفق ما هو مخطط لها، مشيراً إلى أن القوات ستواصل الحرب حتى تحقيق كامل أهدافها.

استهداف القدرات الصاروخية والباليستية

وأوضح أن القيادة المركزية الأمريكية مستمرة في تنفيذ خططها لتدمير القدرات الصاروخية الإيرانية، مع مواصلة العمل للقضاء على القدرات الباليستية.

ضربات مكثفة داخل إيران

وأشار إلى أن القوات الأمريكية استهدفت نحو 90 موقعاً في جزيرة خارك الإيرانية، في إطار العمليات العسكرية الجارية.

القدرة على التوغل الجوي

وشدد رئيس الأركان على أن القوات الأمريكية تمتلك القدرة على دخول المجال الجوي الإيراني بشكل أعمق، مؤكداً استمرار الضغط العسكري لتحقيق الأهداف المعلنة.