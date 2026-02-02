إزالة العقار المائل في المحلة.. ومحافظ الغربية يقطع زيارته للقاهرة

أنهى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية مشاركته بالقاهرة، وتوجّه مباشرة إلى مركز المحلة الكبرى لمتابعة أعمال إزالة عقار مائل بقرية محلة أبو علي، وذلك عقب بلاغ عاجل ورد إلى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة مساء السبت، يفيد بحدوث ميل بأحد العقارات السكنية. وقد تابع المحافظ الموقف منذ اللحظة الأولى لتلقي البلاغ، ووجّه باتخاذ الإجراءات الفورية، قبل أن ينتقل إلى موقع العقار للاطمئنان على الأهالي ومتابعة تنفيذ أعمال الإزالة ميدانيًا والتأكد من تنفيذها بأقصى درجات الحذر حفاظًا على الأرواح.

وكان محافظ الغربية يشارك بالقاهرة في فعاليات مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»، والذي عُقد تحت رعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نائبًا عن فخامة الرئيس، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إلا أن البلاغ حظي بأولوية فورية، حيث اطمأن المحافظ على بدء التعامل مع الموقف، ثم توجّه إلى المحلة الكبرى لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.

وخلال تواجده بمحيط العقار، حرص اللواء أشرف الجندي على التواجد وسط الأهالي والاستماع إليهم والاطمئنان على أوضاعهم، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بتعريض أي مواطن للخطر، وأن جميع الإجراءات المتخذة تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين في مثل هذه المواقف الطارئة.

وأكد محافظ الغربية أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات المحافظة، مشددًا على أن التعامل مع الحالات الطارئة يتم بمنتهى الجدية والحسم، مع مراعاة البعد الإنساني، وموجّهًا بتنفيذ أعمال الإزالة بشكل تدريجي وتحت إشراف هندسي كامل وبحذر شديد، يضمن عدم تعريض أي مواطن أو منشأة مجاورة لأي مخاطر.

وأوضح المحافظ أن العقار المائل مكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية بالإضافة إلى روف، وأن سبب الميل يرجع إلى أعمال حفر بقطعة أرض فضاء مجاورة حاصلة على ترخيص بناء، ما أدى إلى التأثير على سلامة العقار وتهديد استقراره الإنشائي، لافتًا إلى أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط انتهت إلى أن العقار يمثل خطرًا داهمًا يستوجب الإزالة الفورية.

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أنه فور تلقي البلاغ، تم رفع درجة الاستعداد، وإخطار الجهات المعنية للتوجه الفوري إلى الموقع، حيث جرى إخلاء السكان بالكامل، وفصل جميع المرافق، وفرض كردون أمني حول العقار، والدفع بالمعدات اللازمة، وبدء أعمال الإزالة وفق خطة فنية تضمن التنفيذ الآمن.

واختتم محافظ الغربية بالتأكيد على استمرار المتابعة حتى الانتهاء الكامل من أعمال الإزالة وتأمين الموقع، مع مواصلة الاطمئنان على الأهالي وتقديم الدعم اللازم لهم، مشددًا على أن التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين جزء أصيل من مسؤولية المحافظة.