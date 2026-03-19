تأييد المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ تاجر الترامادول في الجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري تاجر الحشيش والترامادول فى الجيزة بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح النارى المضبوطين

وبالاستئناف على الحكم أمام محكمة جنايات مستأنف الجيزة حكمت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف.



كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه بناءا على معلومات جدية وردت إلى النقيب عبد الله رأفت معاون مباحث مركز شرطة أطفيح بقيام المتهم «مصطفى .أ .ك» بالإتجار فى المواد المخدرة ويحوز ويحرز أسلحة نارية وذخائر حية بغير ترخيص ويتخد من منطقة زراعات القصب بجوار الترعة فى قرية بمركز أطفيح وكرا لمزاولة نشاط الإجرامى وقد تأكدت صحة تلك المعلومات من خلال المراقبة الشخصية وعلى مدار مرتين متتاليتين وكان يرتدى فيهما الملابس البلدية «جلباب بلدى» وشاهد المتهم وأمامه صفوف من متعاطى المواد المخدرة ولم يتمكن من ضبطه بمفرده ولعدم وجود أفراد من الشرطة السريين.



وأضافت التحقيقات أن المتهم سبق اتهامه فى العديد من القضايا وبعد صدو إذن النيابة تم ضبطه بجوار الترعة وبجواره جردل من البلاستيك يقوم بالعبث بما بداخله ومشعلا كومة من النيران كعلامة مميزة لمكان تواجده فتوجه نحوه مسرعا وحال ذلك قام المتهم لرؤيته ووة الشرطة المرافقة أخرج سلاح ناى عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع من داخل الجاكيت الأسود الذى يرتديه وصوبه نحو قوة الشرطة وبعد تعريفه بأفراد الشرطة وإذن الضبط وجه عبارات السباب لهم وتم السيطرة عليه وضبط بحوزته 4 قطع لجوهر الحشيش المخدر و2 طلقة خرطوش ومبلغ 720 جنيه وهاتف محمول وبتفتيش الجردل تبين احتوائه على لفافة متوسطة الحجم من البلاستيك الأسود بداخلها نبات القنب المخدر و15 لفافة من البلاستيك يظهر ما بداخلها من الحشيش و3 قطع كبيرة للحشيش و12 شريط ترامادول.