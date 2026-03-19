سرق فلوس الأوردر .. القبض على عامل توصيل طلبات بمطعم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الأخبارية تضمن تضرر مدير مطعم من قيام عامل توصيل طلبات بالمطعم بسرقة المبالغ المالية "قيمة طلبات قام بتوصيلها للعملاء" وعدم عودته للمطعم بالجيزة.

بالفحص تم تحديد مدير المطعم المشار إليه وبسؤاله قرر بقيام أحد العاملين بالمطعم بالإستيلاء على مبلغ مالى قيمة طلبات قام بتوصيلها للعملاء ، ولم يقم بتحرير محضر بالواقعة.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة (مندوب توصيل- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) ، وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





