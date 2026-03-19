نزلهم فى نص الطريق.. القبض على سائق سيارة تاكسى طالب سيدة وأطفالها بزيادة الأجرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "أجرة" بإجبار سيدة وأبنائها على النزول من السيارة لرفضها دفع أجرة أعلى من المقرر مقابل توصيلها ببنى سويف.



بالفحص، أمكن تحديد القائم على النشر (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة بنى سويف) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 17 الجارى وحال إستقلال زوجته وأنجاله سيارة "تاكسى" قام السائق بإيقاف السيارة بمنتصف الطريق وإجبارهم على النزول منه لخلاف حول الأجرة.

أمكن تحديد وضبط السيارة "أجرة" الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.





