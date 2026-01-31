قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنجاز يعكس روح العزيمة .. الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
الدوري الإسباني .. أوساسونا يقلب الطاولة على فياريال فى الشوط الأول
بعد إزالة كوبري الموت| محافظ القاهرة: تحويل السيدة عائشة إلى منطقة سياحية
مسؤولون إسرائيليون ينفون أي صلة بانفجارات داخل إيران
إبراهيم شير: طهران تعتبر الحرب أقل كلفة من الاتفاق مع واشنطن
مضيق هرمز على صفيح ساخن.. مناورات إيرانية وحشد أمريكي في لعبة استعراض القوة
هاني سري الدين يعلن التقدم بطلب رسمي لإعادة فرز بعض اللجان يدويًا في انتخابات الوفد
32 شهيدا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة
أرسنال يتقدم بثنائية على ليدز في الشوط الأول بالبريميرليج
محافظ مطروح يعتمد نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.1%
إحالة 31 متهمًا لمحكمة الجنح في واقعة مدرستي سيدز والإسكندرية الدولية للغات
القرار اتاخد في الطيارة: الأهلي: لاتراجع عقوبة إمام عاشور ونطبق قيم النادي
محافظات

بالأسماء ورقم الجلوس .. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27%

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026، بنسبة نجاح بلغت 87.27%، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة والرصد بدقة كاملة داخل كنترولات الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 92 ألفًا و784 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الحاصلين على نسبة 50% فأكثر 80 ألفًا و839 طالبًا وطالبة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن هذه النتيجة تعكس حجم الجهد المبذول من جميع عناصر المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن ما تحقق هو نتاج عمل جماعي منضبط بدأ من انتظام الدراسة مرورًا بإجراءات الامتحانات وانتهاءً بأعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة، موجّهًا الشكر والتقدير للأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وجميع القيادات التعليمية ومديري الإدارات والمدارس والمعلمين والعاملين بالكنترولات على ما بذلوه من جهد لضمان خروج الامتحانات بالشكل اللائق الذي يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

تحرك تنفيذي عاجل 

وقال المحافظ في تصريح له عقب اعتماد النتيجة إن “أبناء الغربية هم ثروتها الحقيقية، والاستثمار في تعليمهم هو الطريق الأقصر نحو مستقبل أفضل للمحافظة وللوطن، وما لمسناه من انضباط كامل داخل اللجان وجهود دؤوبة في أعمال التصحيح يؤكد أن منظومة التعليم بالمحافظة تعمل بروح المسؤولية الوطنية”، مضيفًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير المناخ المناسب للعملية التعليمية ودعم المعلم والطالب على حد سواء.

نتيجة الشهادة الاعدادية 

ومن جانبه أوضح الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية سجلت نسبة نجاح 92.77% من إجمالي 4779 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحانات، كما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 100% من إجمالي 16 طالبًا، وحققت الشهادة الإعدادية للمكفوفين نسبة نجاح 100% من إجمالي 8 طلاب، مؤكدًا أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي نتيجة المتابعة اليومية الدقيقة لأعمال الامتحانات والتصحيح والالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للعمل داخل اللجان والكنترولات.

ووجّه محافظ الغربية التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، داعيًا إياهم إلى مواصلة السعي والاجتهاد، ومؤكدًا أن التفوق الحقيقي هو بداية طريق طويل من العمل والعطاء، كما ثمّن دور الأسرة في دعم أبنائها خلال فترة الامتحانات، مشيرًا إلى أن الشراكة بين المدرسة والأسرة تمثل حجر الأساس في بناء أجيال قادرة على تحمل المسؤولية وصناعة المستقبل.

وشدد المحافظ على أن المحافظة تضع ملف التعليم في مقدمة أولوياتها باعتباره أحد أهم محاور التنمية البشرية، لافتًا إلى استمرار التنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم لرفع كفاءة المدارس وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تليق بأبناء الغربية، وبما يحقق رؤية الدولة في بناء إنسان واعٍ ومؤهل وقادر على الإسهام الفعّال في مسيرة التنمية.

