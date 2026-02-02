بشرى للمقبلين على الزواج| سقوط حر لأسعار الذهب.. ومفاجأة في سعر عيار21

الذهب يعود للخلف.. تستمر أسعار الذهب العالمية في التراجع بعد موجة غير مسبوقة من الارتفاعات التي أثرت على السوق العالمية .

تراجع حاد في الأسعار

واصلت أسعار الذهب تراجعها الحاد عالميًا اليوم الإثنين مع مستهل تعاملات الأسبوع، وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع قوة الدولار.

ويترقب المستثمرون تأثير هذا الانخفاض على أسعار الذهب المحلية، خاصة بعد موجة من الارتفاعات المتتالية شهدها السوق مؤخرا خلال الفترة الماضية، ما يضع السوق أمام مرحلة تصحيحية طبيعية للأسعار.

في هذا الصدد، علق النائب أحمد سمير ، عضو مجلس الشيوخ على انخفاض سعر الذهب في تعاملات اليوم بنحو 200 جنيه ، قائلا:" إن الذهب يظل الملاذ الآمن لأي اضطرابات في الأسواق العالمية.

انخفاض الذهب مرحلة تصحيح بعد موجة ارتفاعات متتابعة



وأضاف " سمير " في تصريح خاص لـ« صدى البلد»: أن الارتفاعات المتتابعة في الأسعار غالبًا ما تتبعها موجات تصحيحية تصل فيها الأسعار إلى مناطق دعم ومقاومة محددة، قبل أن تعاود الصعود مجددًا.



وأوضح عضو الشيوخ أن الاستقرار في الأسواق يعطي رؤية واضحة ويقلل من احتمالات حدوث اضطرابات، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الذهب في الفترة الماضية جاء نتيجة توقعات باضطرابات وحروب في المنطقة.

سجلت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم هبوطا كبيرا، حيث استمرت أسعار الذهب في التراجع، بعد أكبر انخفاض لها منذ أكثر من عقد.

تراجع أونصة الذهب بنسبة 10 %

وتراجع سعر أونصة الذهب في السوق بما يصل إلى 10% اليوم الإثنين، ليهبط بمقدار الخمس عن أعلى مستوى على الإطلاق سجله منذ يومان.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الاثنين كالآتي:

سعر الذهب عيار 24 يسجل 7497 جنيها

سعر الذهب عيار 21 يسجل 5560 جنيها

أونصة ذهب 31.10 جرام عيار 24 تسجل 235,120.44 جنيها

سعر جنيه الذهب



أما جنيه ذهب عيار 21 – 8 جرام يسجل 52,920.00 جنيها

ووصل سعر الربع جنيه الذهب عيار 21 – 2 جرام نحو 13,246.00 جنيها



سعر سبيكة الذهب اليوم



وسبيكة 0.25 ربع جرام ذهب عيار 24 تسجل 2,055.29 جنيها

أما سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24 وصل سعرها 3,919.57 جنيها

والسبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 تسجل 7,658.14 جنيها



وسجلت سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24 نحو7,523,192.86 جنيها

وسجلت سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 نحو 75,621.43 جنيها

أما سبيكة ذهب 100جرام عيار 24 سجلت نحو 755,614.29 جنيها



وسجلت سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24 نحو 189,028.57 جنيها

وسبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 سجلت نحو 1,881,335.71 جنيها

أما السبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 سجلت 37,815.71 جنيها

ووصلت سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 إلى نحو 377,907.14 جنيها

سعر أونصة الذهب



سجل سعر أونصة الذهب الآن 4,746.91 دولارا للأوقية.