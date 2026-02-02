قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني يُطالب بإدراج «الأمان الرقمي» في التعليم لحماية الأطفال من فوضى السوشيال ميديا
الساعي يقود تشكيل المصري لمواجهة زد في الدوري.. تفاصيل
حريص على مواصلة العمل مع الجانب التركي للوصول لركائز السلام.. رسائل هامة من الرئيس السيسي مع نظيره التركي
مضيّع مجهود الفرقة| حازم إمام ينتقد أداء «بن رمضان» مع الأهلي
الزراعة تكثف حملات التفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية
منال عوض: التحديات المتزايدة بقطاع المخلفات تتطلب تبني حلولاً قائمة على التخطيط طويل الأجل
نموذج للصمود.. بابا الفاتيكان يبعث رسالة لرئيس مجلس النواب اللبناني
إعلام عبري يزعم القضاء على قائد لواء شمال غزة التابع لحركة الجهاد الإسلامي
أردوغان: القاهرة وأنقرة تعملان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة
«الغندور»: الأهلي في طريقه للتعاقد مع مهاجم سنغالي
الرئيس التركي: مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا ونسعى لبناء نموذج اقتصادي مشترك
بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بشرى للمقبلين على الزواج| سقوط حر لأسعار الذهب.. ومفاجأة في سعر عيار21

الذهب
الذهب
هاني حسين

الذهب يعود للخلف.. تستمر أسعار الذهب العالمية في التراجع بعد موجة غير مسبوقة من الارتفاعات التي أثرت على السوق العالمية .

تراجع حاد في الأسعار 

واصلت أسعار الذهب تراجعها الحاد عالميًا اليوم الإثنين مع مستهل تعاملات الأسبوع، وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع قوة الدولار.

ويترقب المستثمرون تأثير هذا الانخفاض على أسعار الذهب المحلية، خاصة بعد موجة من الارتفاعات المتتالية شهدها السوق مؤخرا خلال الفترة الماضية، ما يضع السوق أمام مرحلة تصحيحية طبيعية للأسعار.

في هذا الصدد، علق النائب أحمد سمير ، عضو مجلس الشيوخ على انخفاض سعر الذهب في تعاملات اليوم بنحو 200 جنيه ، قائلا:" إن الذهب يظل الملاذ الآمن لأي اضطرابات في الأسواق العالمية.

انخفاض الذهب مرحلة تصحيح بعد موجة ارتفاعات متتابعة


وأضاف " سمير " في تصريح خاص لـ« صدى البلد»: أن الارتفاعات المتتابعة في الأسعار غالبًا ما تتبعها موجات تصحيحية تصل فيها الأسعار إلى مناطق دعم ومقاومة محددة، قبل أن تعاود الصعود مجددًا.


وأوضح عضو الشيوخ أن الاستقرار في الأسواق يعطي رؤية واضحة ويقلل من احتمالات حدوث اضطرابات، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الذهب في الفترة الماضية جاء نتيجة توقعات باضطرابات وحروب في المنطقة.

سجلت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم هبوطا كبيرا، حيث استمرت أسعار الذهب في التراجع، بعد أكبر انخفاض لها منذ أكثر من عقد.

تراجع أونصة الذهب بنسبة 10 % 

وتراجع سعر أونصة الذهب في السوق  بما يصل إلى 10% اليوم الإثنين، ليهبط بمقدار الخمس عن أعلى مستوى على الإطلاق سجله منذ يومان.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الاثنين كالآتي:

سعر الذهب عيار 24 يسجل 7497 جنيها

سعر الذهب عيار 21 يسجل 5560 جنيها

أونصة ذهب 31.10 جرام عيار 24 تسجل 235,120.44 جنيها

سعر جنيه الذهب 


أما جنيه ذهب عيار 21 – 8 جرام يسجل  52,920.00 جنيها

ووصل سعر الربع جنيه الذهب عيار 21 – 2 جرام نحو 13,246.00 جنيها


سعر سبيكة الذهب اليوم


وسبيكة 0.25 ربع جرام ذهب عيار 24 تسجل 2,055.29 جنيها

أما سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24 وصل سعرها 3,919.57  جنيها

والسبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 تسجل 7,658.14 جنيها


وسجلت سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24 نحو7,523,192.86 جنيها

وسجلت سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 نحو 75,621.43 جنيها

أما سبيكة ذهب 100جرام عيار 24 سجلت نحو 755,614.29 جنيها


وسجلت سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24 نحو 189,028.57 جنيها

وسبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 سجلت نحو 1,881,335.71 جنيها

أما السبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 سجلت 37,815.71 جنيها

ووصلت سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 إلى نحو 377,907.14 جنيها

سعر أونصة الذهب


سجل سعر أونصة الذهب الآن 4,746.91 دولارا للأوقية.

الذهب أسعار الذهب اخبار التوك شو مصر سوق الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

ييس توروب

رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كامويش

علاء ميهوب يفتح النار على «كامويش»: ما قدّمه مُخيّب للآمال

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| دواء رخيص لمرضى السكري يحمي من العمى.. نوع من الصوصات الشهير يُنقص الوزن ويقي من أمراض القلب

كيكة التمر

طريقة عمل كيكة التمر بمذاق صحي

مخلل الفلفل الحار

في أقل من أسبوع .. طريقة عمل مخلل الفلفل لرمضان

بالصور

مسلسل تاتو.. مروان يونس يعود من أمريكا لمطاردة هاكر المشاهير

بوستر مسرحية تاتو
بوستر مسرحية تاتو
بوستر مسرحية تاتو

أهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجلس مدينة الحسينية لدعم المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع بمختلف مراكز ومدن الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد