القبض على عاطل تحرش بفتاة بالشارع فى الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر إحدى الفتيات من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال تواجدها بأحد الشوارع بالدقهلية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 30/ يناير المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثان المنصورة من (إحدى الفتيات – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (عاطل) لقيامه بالتحرش بها بالطريق العام بدائرة القسم.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابها على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





