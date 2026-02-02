القبض على سائق ميكروباص ضرب شخصا في الشرقية

كشفت الاجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى قائد سيارة ميكروباص على أحد الأشخاص بالضرب بالشرقية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 31 يناير المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثان الزقازيق من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بالتعدى عليه بالضرب "دون حدوث إصابات" حال إستقلاله السيارة صحبته على إثر مشاجرة بينهما ، لقيامه بتكرار التوقف بالسيارة وخشية تأخره على عمله.



أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة القنايات) .. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.



تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

