حوادث

تأييد حكم الإعدام لـ المتهمة بإنهاء حياة صغار قرية دلجا وزوجها في المنيا

لحظة الحكم على المتهمة
لحظة الحكم على المتهمة
ايمن رياض

قررت محكمة استئناف جنايات المنيا، منذ قليل، تأييد حكم اعدام المتهمة بقتل صغار دلجا الستة وزوجها إلى بعد إحالة اورق القضية إلى فضيلة المفتي لاخذ الرائ الشرعي.


وقال رئيس المحكمة خلال جلسة الاستئناف ان الثابت والمعلوم أن الله سبحانه وتعالى هو الأول بلا ابتداء، والآخر بلا انتهاء، وأن لكل كائنٍ في هذا الكون نشأةً وبداية، ثم غايةً ونهاية إليها يُساق، ولها يُرتجى.. فالنطفة كَونٌ ابتدأ، والولادة غايته، والولادة كَونٌ ابتدأ، والموت غايته كما أن الجنين لا يكتمل بنموه إذا ظل حبيس الرحم بعد تمامه، فكذلك النفس الإنسانية لا تبلغ كمالها إلا بعد مفارقة الجسد، ولا تكون هذه المفارقة إلا بالحق.

وتابع: ولما كانت المتهمة قد ارتكبت فعلًا إجراميًا أفضى إلى مفارقة نفوس المجني عليهم لأجسادهم قتلًا، وكان من المستقر عليه شرعًا وقانونًا أن الجزاء من جنس العمل، امتثالًا لقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿ولكم في القصاص حياةٌ يا أولي الألباب لعلكم تتقون﴾ صدق الله العظيم، وتصديقًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يُقام حدٌ من حدود الله في الأرض خيرٌ لأهلها من أن يُمطروا أربعين صباحًا، وتأكيدًا لما جاء على لسان السيد المسيح عليه السلام: "بالكيل الذي به تكيلون يُكال لكم".
واختتم وبعد الاطلاع على المادة (381) فقرة (2) من قانون الإجراءات الجنائية، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2024، وبعد المداولة قانونًا، قررت المحكمة بإجماع آراء أعضائها، وإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، مع تحديد جلسة لاحقة للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمة على ذمة القضية، وتكليف النيابة العامة باتخاذ شئونها

يذكر أن  محكمة جنايات المنيا خلال أولى استمعت خلال أولى جلسات الاستئناف للشهود في قضية مقتل صغار دلجا الـ 6 ووالدهم  على حكم إعدامها.

ووصلت المتهمة  إلى محكمة جنايات المنيا وسط حراسة أمنية مشددة، مرتدية البدلة الحمراء وتحمل رضيعتها.

كانت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار علاء الدين محمد عباس، وعضوية المستشارين حسين نجيدة وأحمد محمد نصر، وبأمانة سر أحمد سمير وعادل إمام، قد قضت بالإعدام شنقًا للمتهمة هاجر ا، 26 عامًا، بعد ثبوت تورطها في قتل زوجها وأطفاله الستة، في جريمة صادمة وقعت بقرية دلجا التابعة لمركز دير مواس بمحافظة المنيا

وتم  إحالة المتهمة في القضية، التي حملت رقم 13282 لسنة 2025 جنايات ديرمواس، والمقيدة برقم 2579 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا.

وأكد أمر الإحالة، أن المتهمة قتلت الطفل محمد ناصر علي، عمدًا مع سبق الإصرار وباستخدام جوهر سام - مادة الكلوروفينابير -الذي يسبب الموت آجلًا؛ بأن بيتت النية وعقدت العزم المصمم على الخلاص منه؛ وأعدت لذلك الغرض سم قاتل بطبيعته مادة الكلوروفينابير شديدة السمية - ودسته له بقطعة خبز قدمتها له بتاريخ 2025/7/6 لتناولها قاصدة من ذلك قتله؛ فتناولها المجني عليه فأصابه الإعياء التسممي والمتمثل في انهيار التنظيم الحراري للجسم وفشل الأجهزة الحيوية حتى توقفت عن العمل، ما أودى بحياته بتاريخ 2025/7/11 على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية، وذلك على النحو الموضح بالتحقيقات

المنيا الإعدام دلجا ديرمواس

